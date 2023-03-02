ETF vs. ETC, quelle différence ?

ETC de matières premières sur des contrats à terme

Si les investisseurs souhaitent investir dans le gaz naturel, le pétrole ou les matières premières agricoles, ils peuvent pour cela miser sur les ETC qui s'appuient sur des contrats à terme (en anglais Futures). Le contexte : le fonctionnement des marchés financiers et des marchés des matières premières est différent. En ce qui concerne ces derniers, certaines matières premières, comme le maïs, sont périssables, ce qui a des conséquences sur la manière de les négocier. Les coûts de stockage et les attentes du marché peuvent également jouer un rôle sur les marchés des matières premières.

Les contrats à terme sont des contrats qui prévoient la livraison d'une matière première ainsi qu'une date et un prix fixes.

Le prix du contrat à terme indique le prix de la livraison de la matière première le jour de la livraison. Plus précisément, le prix, la quantité, le moment et la qualité sont définis avec précision. Un contrat à terme peut donc être pratique pour les producteurs de matières premières ou d'autres acteurs du secteur agricole, car il leur permet de s'assurer un prix fixe pour la matière première à l'avenir. Les investisseurs financiers ne sont généralement pas intéressés par la livraison physique d'une matière première, mais cherchent à profiter de l'évolution de son prix.

Comme la durée d'un contrat à terme est limitée, il se produit ce que l'on appelle le "roulement d'un contrat à terme". En effet, le contrat à terme est vendu à l'échéance et un nouveau contrat à terme est acheté immédiatement après. Ce "roulement d'un contrat à terme", que le fournisseur d'un ETC prend en charge pour les investisseurs, peut entraîner des gains ou des pertes de roulement, car différents prix peuvent s'appliquer à la vente ou à l'achat des contrats à terme.