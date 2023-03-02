ETF vs. ETC, quelle différence ?
Vaut-il mieux investir dans des ETF ou dans des ETC ?
Investir dans des produits d'investissement comme les ETF (Exchange Traded Funds) et les ETC (Exchange Traded Commodities) peut être une option intéressante pour diversifier un portefeuille, car ils permettent entre autres de représenter différentes classes d'actifs dans son propre dépôt. Les deux types de produits sont négociables en bourse et ont leurs propres caractéristiques spécifiques.
Mais que sont les ETF et les ETC ? Quelles sont les différences entre les deux ? Et quel est le risque associé à chacun d'entre eux ?
Nous vous donnons un aperçu détaillé des ETF et de l'investissement dans les matières premières et les métaux précieux avec les ETC. Nous mettons en évidence les différences entre les deux afin de vous aider à prendre une décision éclairée et à minimiser les risques associés.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : les ETFs (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels négociés en bourse. Ils reproduisent passivement la performance de leur indice sous-jacent. Un exemple d'un tel indice est le CAC40. Les investisseurs peuvent obtenir une large diversification à moindre coût et de manière transparente grâce aux ETF.
ETC : les ETC (Exchange Traded Commodities) sont des titres négociés en bourse dont la valeur est liée à la performance des matières premières. Ils offrent aux investisseurs la possibilité d'investir dans des matières premières individuelles et des métaux précieux, comme l'or par exemple.
Sécurité : contrairement aux ETC, les ETF sont considérés comme des actifs spéciaux, ce qui protège le capital investi en cas d'insolvabilité. Les ETC sont en revanche des obligations. En cas d'insolvabilité de l'émetteur, les investisseurs risquent de ne pas récupérer l'argent investi ou de ne le récupérer que partiellement.
Différence : outre les différences en matière de sécurité, les ETF se caractérisent par le fait qu'ils ne peuvent pas reproduire un seul sous-jacent, alors que les ETC le peuvent. Les investisseurs peuvent investir dans une seule matière première via les ETC, alors que les ETF peuvent aussi se référer à d'autres classes d'actifs (comme les actions) et reproduisent toujours plusieurs valeurs.
Qu'est-ce qu'un ETF ?
Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels négociés en bourse qui permettent aux investisseurs d'investir de manière largement diversifiée, par exemple dans des actions, des biens immobiliers ou des obligations. Les ETF sont négociés en bourse comme les actions et offrent une sécurité en cas d'insolvabilité de l'émetteur en tant que patrimoine spécial.
Les ETF sont des fonds gérés de manière passive qui essaient de reproduire la performance d'un indice spécifique, par exemple le MSCI World. Ils sont donc très transparents et, en renonçant à une gestion active des fonds, ils sont nettement moins chers que les fonds actifs. Les parts des ETF peuvent être achetées et vendues en bourse pendant les heures de négociation, ce qui en fait une forme d'investissement liquide.
Les investisseurs peuvent réduire considérablement le risque des ETF s'ils choisissent une stratégie d'investissement à long terme avant chaque investissement et s'ils misent sur une large répartition globale de leurs ETF.
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Qu'est-ce qu'un ETC ?
Les ETC (Exchange Traded Commodities) sont des titres négociés en bourse qui fonctionnent de la même manière que les ETF. Avec les ETC, les investisseurs peuvent investir directement dans des matières premières (en anglais commodities) comme les métaux précieux, les produits agricoles ou les matières premières énergétiques.
Il s'agit de titres de créance. Les ETC sont donc soumis à un risque d'émetteur, car contrairement aux ETF, ils ne sont pas des actifs spéciaux. Les investisseurs risquent donc de perdre tout ou partie de l'argent investi en cas d'insolvabilité de l'émetteur.
Par exemple, les ETC peuvent être utilisés pour investir dans l'or et pour investir dans les matières premières. Par exemple, un ETC peut être orienté vers le prix de l'or et suivre sa valeur en fonction de l'évolution du prix de l'or. Pour l'or, par exemple, il existe aussi la possibilité d'un stockage physique, ce qui permet aux investisseurs d'investir directement dans la matière première sans avoir à l'acheter ou à la stocker physiquement. Mais la représentation des ETC peut aussi se faire par le biais de contrats à terme (en anglais, Futures).
Les parts d'ETC peuvent être achetées et vendues en bourse pendant les heures de négociation, ce qui en fait également une forme d'investissement liquide, tout comme les ETF.
Différentes méthodes pour garantir les ETC.
Comme les ETC ne sont pas des actifs spéciaux et sont soumis à un risque d'émetteur, en cas d'insolvabilité de l'émetteur, il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas ou seulement partiellement leur capital investi.
Néanmoins, les obligations sont garanties de manière supplémentaire afin de minimiser le risque d'émetteur. On peut distinguer les trois types de garantie suivants :
Les ETF et les ETC sonnent presque pareil, mais ils ont des différences essentielles
Quelle est la différence entre les ETF et les ETC ?
La principale différence entre les ETF et les ETC réside dans le fait que les ETC ont la forme juridique d'une obligation à durée indéterminée, tandis que les ETF apportent plus de sécurité grâce à leur statut de fonds spécial. En cas d'insolvabilité de l'émetteur, les ETC sont donc soumis au risque de perdre tout ou une partie de l'argent versé. De plus, les coûts des ETF peuvent parfois être légèrement inférieurs à ceux des ETC.
Même si le fonctionnement des ETF et des ETC est assez similaire, les ETF sont des fonds passifs, négociés en bourse, qui suivent un indice sous-jacent. Avec les ETF, il est possible d'investir dans différentes catégories d'actifs, comme les actions, l'immobilier ou les obligations. Cependant, les ETF doivent offrir un minimum de diversification, car ils ne peuvent pas se baser uniquement sur une seule valeur, comme le font certains ETC.
En revanche, les ETC reflètent l'évolution des prix des matières premières, appelées commodities, via un indice de matières premières. Cela comprend les métaux précieux comme l'or et l'argent, les produits agricoles comme le maïs et le blé ainsi que d'autres matières premières.
De nombreux investisseurs misent sur un plan d'investissement ETF. Mais il est également possible d'investir dans des ETC via un plan d'épargne.
Des ETF pour des matières premières individuelles et des métaux précieux
Il existe des ETF avec lesquels les investisseurs peuvent investir dans des indices de matières premières. Cependant, dans l'Union européenne, les ETF doivent toujours offrir un minimum de diversification, c'est pourquoi ils ne peuvent pas reproduire la performance d'une seule matière première ou d'un seul métal précieux. Ceux qui le souhaitent peuvent en revanche trouver des ETC sur des matières premières individuelles, également via notre recherche d'ETF.
ETC de matières premières sur des contrats à terme
Si les investisseurs souhaitent investir dans le gaz naturel, le pétrole ou les matières premières agricoles, ils peuvent pour cela miser sur les ETC qui s'appuient sur des contrats à terme (en anglais Futures). Le contexte : le fonctionnement des marchés financiers et des marchés des matières premières est différent. En ce qui concerne ces derniers, certaines matières premières, comme le maïs, sont périssables, ce qui a des conséquences sur la manière de les négocier. Les coûts de stockage et les attentes du marché peuvent également jouer un rôle sur les marchés des matières premières.
Les contrats à terme sont des contrats qui prévoient la livraison d'une matière première ainsi qu'une date et un prix fixes.
Le prix du contrat à terme indique le prix de la livraison de la matière première le jour de la livraison. Plus précisément, le prix, la quantité, le moment et la qualité sont définis avec précision. Un contrat à terme peut donc être pratique pour les producteurs de matières premières ou d'autres acteurs du secteur agricole, car il leur permet de s'assurer un prix fixe pour la matière première à l'avenir. Les investisseurs financiers ne sont généralement pas intéressés par la livraison physique d'une matière première, mais cherchent à profiter de l'évolution de son prix.
Comme la durée d'un contrat à terme est limitée, il se produit ce que l'on appelle le "roulement d'un contrat à terme". En effet, le contrat à terme est vendu à l'échéance et un nouveau contrat à terme est acheté immédiatement après. Ce "roulement d'un contrat à terme", que le fournisseur d'un ETC prend en charge pour les investisseurs, peut entraîner des gains ou des pertes de roulement, car différents prix peuvent s'appliquer à la vente ou à l'achat des contrats à terme.
Conclusion :ETF vs ETC - Voici ce qui les différencie
Les ETF et les ETC sont tous deux des produits d'investissement transparents, peu coûteux et flexibles, qui peuvent augmenter la diversification du portefeuille, ensemble même répartis sur différentes classes d'actifs. Les ETF peuvent par exemple se baser sur des actions, des obligations ou des biens immobiliers et doivent se référer à plusieurs valeurs. Les ETC, en revanche, sont liés à l'évolution de la valeur d'une ou plusieurs matières premières, qui peuvent être des métaux industriels ou précieux, mais aussi des matières premières énergétiques ou agricoles.
La plus grande différence entre les ETF et les ETC réside toutefois dans le risque d'émetteur, car les ETF, de par leur statut d'actifs spéciaux, bénéficient d'une meilleure protection que les ETC qui sont des obligations au porteur. Les ETC comportent pour les investisseurs le risque de perdre tout ou partie de l'argent investi en cas d'insolvabilité de l'émetteur. C'est pourquoi ils doivent être particulièrement attentifs à la solvabilité de l'émetteur.
Mais malgré toutes ces différences, les ETF et les ETC peuvent, selon les produits, la stratégie d'investissement et l'horizon d'investissement, se compléter judicieusement dans un portefeuille largement diversifié. Mais quel que soit le type d'ETF ou d'ETC que tu choisis, le gestionnaire financier d'extraETF.com peut t'aider à toujours garder une vue d'ensemble de tes investissements.