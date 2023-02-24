Les ETF expliqués aux débutants

Les ETF reproduisent toujours un indice un à un. Par conséquent, les frais de fonctionnement des ETF sont nettement moins élevés que ceux des fonds gérés activement. Par exemple, le coût moyen des ETF est représenté par un ratio de dépenses totales (TER) d'environ 0,25 % par an, mais certains ETF à faible coût sont même inférieurs à ce chiffre. En conséquence, les ETF offrent une solution rentable non seulement pour les investisseurs débutants, mais également pour tout investisseur cherchant à réaliser un portefeuille largement diversifié sur le marché des capitaux, tout en minimisant les coûts de gestion. Bien que les ETF offrent des avantages considérables en termes de coûts et de rendements, il est essentiel de reconnaître qu'ils sont soumis aux fluctuations du marché. Par exemple, si un ETF suivant l'indice MSCI World subissait une baisse de 50% ou plus, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Cependant dans cette situation, l'investissement dans les ETF doit être considéré sur le long terme pour être effectif.

Plus vous investissez sur une période prolongée, moins vous courrez le risque de ne pas réaliser un rendement positif sur votre investissement. Il est donc important de prendre en compte votre horizon de placement avant d'investir dans des ETF.

