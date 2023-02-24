Les ETF expliqués aux débutants
Comment construire un capital avec des ETF.
L'argent ne tombe pas tout seul, encore moins en période de faibles taux d'intérêt et d'inflation élevée. Pour cette raison, de plus en plus d'investisseurs cherchent à investir dans des ETF.
Dans cet article, nous présentons des conseils utiles et accessibles pour les débutants qui souhaitent investir dans des ETF de manière facile et pratique, que ce soit en effectuant des investissements ponctuels, en utilisant un plan d'investissement programmé en ETF ou une combinaison des deux approches.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Définition : Les ETF, Exchange Traded Funds ou fonds négociés en bourse en français, sont des fonds d'investissement qui vise à reproduire la performance d'un indice spécifique, tel que le CAC40, afin de fournir des résultats de placement et un rendement similaire.
Risque : En investissant dans plusieurs actions ou classes d'actifs, vous pouvez réduire considérablement le risque de votre investissement. Les actions étant sujettes à de fortes fluctuations, vous devez toujours prévoir un horizon de placement à long terme lorsque vous investissez.
Rendement : Le rendement des ETF résulte de l'évolution de l'indice sous-jacent. Celui-ci peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution du marché. À long terme, vous pouvez espérer un rendement d'environ 7% par an pour des actions mondiales.
Coût : Les coûts des ETF sont relativement faibles. C'est pourquoi ils sont si bien adaptés à l'investissement à long terme. Plus le coût de votre investissement est faible, plus vous disposerez du rendement qui peut être obtenu sur le marché.
Investir : L'investissement dans les ETF peut se faire soit de manière ponctuelle, soit dans le cadre d'un plan d'investissement régulier. Toutefois, il est important de surveiller les frais d'exécution. Pour faciliter votre choix, vous pouvez utiliser notre comparatif de plans d'investissement en ETF.
Les termes à connaître en tant que débutant
|Terme
|Définition
|Bourse
|La bourse est un marché où les investisseurs peuvent acheter et vendre des titres financiers, dans le but de réaliser des bénéfices.
|Indice
|Un indice est un outil qui permet de mesurer la performance globale d'un marché en regroupant la performance de plusieurs actifs financiers, par exemple des actions, des obligations, des devises, des fonds ou même des matières premières.
|Indice boursier
|L'indice boursier reflète le marché boursier d'un pays ou d'un segment de marché boursier spécifique.
|Fonds indiciel
|Les fonds indiciels sont des fonds qui reproduisent un indice spécifique aussi fidèlement que possible. obligations Une obligation est un titre qui garantit aux acheteurs le droit au remboursement et au paiement des intérêts.
|Obligations
|Une obligation est un titre qui garantit aux acheteurs le droit au remboursement et au paiement des intérêts.
|Actions
|Les actions sont des titres qui représentent des parts dans une société. En investissant, les acheteurs deviennent copropriétaires de l'entreprise.
|Rendement
|Le rendement est la rentabilité d'un investissement que vous avez obtenu en un an. Le pourcentage indique le rapport entre le bénéfice et le capital investi.
|Total Expense Ratio
|Les coûts annuels des fonds de placement sont indiqués dans le Total Expense Ratio (en abrégé : TER). Vous trouverez le chiffre clé dans la fiche d'information de l'ETF sélectionné. diversification La diversification signifie la dispersion de l'investissement et donc la répartition des risques éventuels.
|Diversification
|La diversification signifie la répartition de l'investissement et donc la répartition des risques éventuels.
Les ETF expliqués simplement
Les ETF (Exchange Traded Funds) sont des fonds indiciels qui peuvent être négociés en bourse à tout moment. Un ETF vise à reproduire le plus fidèlement possible la performance d'un indice boursier spécifique, tel que le MSCI World. Contrairement aux fonds de placement actifs, les ETF ne nécessitent pas de gestion de fonds, ce qui vous permet une totale indépendance, des coûts de gestions plus accessibles et un impact positif sur vos rendements.
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- Comment poser les bases de votre patrimoine avec les ETF mondiaux
- Comment et où acheter votre premier ETF
- Quelles sont les stratégies les plus prometteuses à long terme ?
Les ETF conviennent-ils aux débutants ?
Oui, car ils ne nécessitent pas de connaissance approfondie des marchés financiers. Les ETF permettent aux investisseurs d'acheter un panier diversifié d'actifs avec un seul investissement, ce qui réduit les risques et les coûts associés à l'achat d'actions individuelles. Par exemple, les ETF qui suivent l'indice MSCI World représentent environ 1 700 actions. Si une entreprise de l'indice connaissait des difficultés et voyait tout à coup son action chuter, cela ne vous poserai pas de problème puisque le MSCI World comprend également les actions d'autres entreprises. Ainsi, les pertes subies par cette fameuse entreprise en déclin seraient compensées par les gains réalisés des autres entreprises de l'indice. De plus, les ETF sont conçus pour vous offrir une exposition à un éventail large de secteurs et de régions géographiques, réduisant ainsi le risque de concentration sur un seul marché ou secteur.
Les ETF reproduisent toujours un indice un à un. Par conséquent, les frais de fonctionnement des ETF sont nettement moins élevés que ceux des fonds gérés activement. Par exemple, le coût moyen des ETF est représenté par un ratio de dépenses totales (TER) d'environ 0,25 % par an, mais certains ETF à faible coût sont même inférieurs à ce chiffre. En conséquence, les ETF offrent une solution rentable non seulement pour les investisseurs débutants, mais également pour tout investisseur cherchant à réaliser un portefeuille largement diversifié sur le marché des capitaux, tout en minimisant les coûts de gestion. Bien que les ETF offrent des avantages considérables en termes de coûts et de rendements, il est essentiel de reconnaître qu'ils sont soumis aux fluctuations du marché. Par exemple, si un ETF suivant l'indice MSCI World subissait une baisse de 50% ou plus, cela pourrait avoir un impact sur votre investissement. Cependant dans cette situation, l'investissement dans les ETF doit être considéré sur le long terme pour être effectif.
Plus vous investissez sur une période prolongée, moins vous courrez le risque de ne pas réaliser un rendement positif sur votre investissement. Il est donc important de prendre en compte votre horizon de placement avant d'investir dans des ETF.
Les ETF, parfaits pour débuter
Investir dans les ETF, étape par étape
Au premier abord, la thématique de l'investissement et de la constitution d'un patrimoine peut sembler assez complexe, surtout pour les débutants en matière d'ETF. Cependant, il s'agit là d'une erreur de jugement car investir dans les ETF être ludique lors de la constitution d'un patrimoine.
Il existe trois étapes clés pour investir dans les ETF :
- Ouvrir un compte-titres
- Sélectionner un indice
- Choisir un ETF adapté à vos objectifs
Rentrons dans les détails :
Comment ouvrir un compte-titres ?
Pour investir dans des ETF, il est nécessaire d'ouvrir un compte-titres, qui peut être proposé par des banques, des courtiers en valeurs mobilières spécialisées et des brokers. Les ETF que vous achetez sont conservés pour vous sur votre compte-titres, et les frais liés à l'exécution des achats de titres sont facturés par ces plateformes. Cependant, il est important de noter que ces frais peuvent varier considérablement d'un prestataire à l'autre.
Notre conseil : si vous avez déjà un compte-titres auprès d'une plateforme, vous pouvez vous renseigner sur la qualité de leur offre dans notre comparatif des courtiers et des banques en ligne. Il pourrait être judicieux pour vous d'ouvrir un nouveau compte-titres à l'offre plus attractive.
L'achat d'ETF auprès de ce qu'on appelle des néo-brokers ou courtiers en ligne est particulièrement bon marché. Il s'agit de courtiers en valeurs mobilières spécialisés qui peuvent offrir des frais particulièrement bas en raison de leur spécialisation dans le commerce des valeurs mobilières. Les frais de transaction sont souvent gratuits ou ne représentent que quelques euros pour les investissements dans les ETF.
C'est un peu plus cher auprès des banques classiques. Un ordre y coûte entre 10 et 60 euros en fonction du volume de transactions. En contrepartie, ces banques proposent souvent une gamme plus large de produits et d'autres services tels qu'un compte courant ou des cartes de crédit.
Sélection du bon indice
Comme expliqué précédemment, les ETF font référence à des indices qui diffèrent par leur composition, il est donc crucial de comprendre en détail la manière dont ils sont constitués. Il est essentiel d'éviter une sur-concentration de certains titres individuels au sein de l'indice, raison pour laquelle il convient d'examiner attentivement sa composition et de vérifier si le fournisseur de l'indice a mis en place une pondération maximale pour limiter ce risque.
Nous conseillons aux débutants en ETF d'opter pour des indices couvrant un large éventail d'actions de pays industrialisés et émergents afin de diversifier le capital sur plusieurs milliers d'actions et d'éviter les risques liés à un pays ou à une industrie spécifique. Deux concepts peuvent être utilisés pour mettre en place cette stratégie d'investissement en ETF.
Notre conseil pour débuter : Un investissement avec un ou deux ETF est plus que suffisant pour créer une accumulation de richesse significative sur le long terme. En tant que débutant, vous pouvez également utiliser des ETF de portefeuille et investir dans d'autres classes d'actifs comme les obligations.
Quels ETF conviennent aux débutants ?
Plus de 10 000 ETF sont actuellement négociables en France. En tant que débutant, la question se pose naturellement de savoir quel ETF est le plus adapté pour mettre en place un plan d'investissement programmé ou un investissement ponctuel. Nous présentons ci-après des ETF utiles, dont certains peuvent même être achetés dans le cadre d'un investissement ponctuel ou épargnés gratuitement dans le cadre d'un plan d'investissement en ETF.
1. Investir dans un seul ETF
Se tourner vers un ETF comme l'ETF SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ou l'ETF Vanguard FTSE All World UCITS peut s'avérer être une solution d'investissement simple à travers un seul ETF. Ces deux ETF couvrent environ 99% du marché mondial en incluant respectivement 9 300 et 2 900 entreprises dans 47 pays différents, offrant ainsi une diversification maximale. Les marchés émergents représentent 10% de la pondération, tandis que les pays développés en représentent 90%.
L'ETF SPDR MSCI ACWI UCITS procure une exposition aux actions des marchés développés et émergents à l'échelle mondiale, mais il n'inclut plus les petites entreprises (appelées small caps). Il englobe près de 2 900 actions et se compose de 47 indices de pays, dont 23 marchés développés et 24 marchés émergents. Ce fonds convient aux investisseurs cherchant à se concentrer principalement sur les moyennes et grandes entreprises.
2. Un portefeuille avec deux ETF
Si vous souhaitez avoir un contrôle sur la composition des marchés développés et émergents, il peut être plus intéressant d'utiliser deux ETF régionaux comme expliqué précédemment. Par exemple, l'ETF iShares Core MSCI World UCITS combiné avec l'ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS offre une exposition à environ 1 500 grandes entreprises de 23 pays développés ainsi qu'à environ 3 200 entreprises, de tailles variées, de 24 pays émergents tels que la Chine, Taïwan, l'Inde ou le Brésil. En utilisant deux ETF distincts, vous pouvez déterminer vous-même la répartition entre les pays développés et les marchés émergents.
Une autre option pourrait être de combiner l'ETF Vanguard FTSE Developed World UCITS et l'ETF Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS, avec une répartition potentielle de 70-60% pour les pays développés et de 30-40% pour les marchés émergents. Cependant, cela augmenterait considérablement la proportion d'actions des marchés émergents dans votre portefeuille par rapport aux ETF couvrant le monde entier.
3. Les meilleurs ETF de portefeuille pour les débutants
Une alternative supplémentaire pour les investisseurs débutants est d'investir dans des ETF de portefeuille. Avec ces ETF, vous investissez également dans un seul produit, mais au lieu d'acheter des actions individuelles, vous achetez différents ETF.
Le principal avantage des ETF de portefeuille est qu'ils ne se limitent pas aux actions, mais investissent également dans des ETF d'obligations. Par conséquent, vous n'êtes pas exposé à 100% aux actions, mais plutôt à 20%, 40%, 60% ou 80%, selon l'ETF de portefeuille que vous choisissez. Cela permet de réduire davantage le risque de pertes importantes et vous évite de devoir construire votre propre portefeuille d'ETF réparti sur différentes classes d'actifs.
De plus, ces ETF de portefeuille sont désormais très abordables. Les ETF les moins chers proposés par iShares et Vanguard ne coûtent que 0,25% par an. Bien que vous auriez également à payer ces frais si vous créiez votre propre portefeuille d'ETF individuels, l'effort pour le faire serait beaucoup plus important. Les ETF de portefeuille sont donc une bonne alternative, en particulier pour les investisseurs débutants qui cherchent à investir dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF.
En matière d'exemples, vous pouvez trouver ci-dessous une liste de quelques ETF de portefeuille.
Conclusion :Ce qu’il faut retenir
Il est possible d'investir dans les marchés boursiers mondiaux en utilisant un seul ETF tel que l'ETF SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ou l'ETF Vanguard FTSE All-World UCITS.
Si vous souhaitez personnaliser votre portefeuille, vous pouvez également utiliser deux ETF et pondérer les pays développés et émergents en fonction de vos préférences.
Enfin, des ETF de portefeuille peuvent aussi être une bonne alternative pour ceux qui cherchent une solution simple et qui souhaitent adapter leur niveau de risque. Il est important de vérifier les frais de négociation ou d'épargne auprès de votre courtier avant d'acheter un ETF.
Vous pouvez utiliser notre comparatif des courtiers en ETF ou notre comparatif des plans d'investissement en ETF pour trouver les courtiers les moins chers.
Bonne chance pour votre investissement en ETF !