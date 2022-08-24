Prêt de titres dans les ETF

Les grands prêteurs, comme BlackRock, font régulièrement évaluer les institutions financières et les emprunteurs par des spécialistes du risque. Parfois, les volumes maximums autorisés pour le prêt sont fixés à l'avance. De plus, de nombreux prêteurs offrent une garantie à leurs investisseurs : si l'emprunteur fait défaut et que les garanties déposées ne suffisent pas à rembourser les dommages causés, le gestionnaire du fonds (prêteur) intervient en tant que débiteur et paie le montant manquant de sa propre poche.

Pour réduire cette source de risque, seules les entreprises ayant une bonne notation et une gestion des risques reconnue sont généralement acceptées comme emprunteurs. Les investisseurs privés devraient donc tenir compte de la gestion des risques et de la transparence du prêt de titres de chaque fournisseur lors de leurs décisions.

Le prêt de titres met-il en danger les actifs du fonds ?

Selon BlackRock, le prêt de titres ne met pas en danger les actifs du fonds, car les garanties doivent être gérées sur des comptes fiduciaires séparés et ne peuvent plus être mises en gage.