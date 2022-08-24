Prêt de titres dans les ETF
Qu'est-ce que le prêt de titres et comment en profiter ?
Lorsque les fournisseurs d'ETF prêtent des titres d'ETF, ils peuvent générer des revenus supplémentaires et ainsi dépasser la performance de l'indice. Mais même si les garanties déposées dépassent la valeur des titres prêtés, il reste un certain risque de défaillance. De plus, les fournisseurs d'ETF gèrent leurs opérations de prêt de manière différente, tout comme le rapatriement des revenus générés. Pour les investisseurs, ces nuances sont décisives.
Dans cet article, nous expliquons ce qu'il en est du prêt de titres pour les ETF.
Avant de commencer :Les notions essentielles
Augmentation du rendement : les fournisseurs d'ETF peuvent prêter des titres inclus dans les ETF, générant ainsi des revenus supplémentaires pour l'ETF.
Minimisation des risques : pour éliminer le risque de contrepartie, les emprunteurs doivent fournir en contrepartie des garanties, sous forme d'actions ou d'obligations d'État.
Transparence : le montant maximal pouvant être prêté est défini pour chaque ETF. Certains fournisseurs excluent même complètement le prêt de titres.
Qu'est-ce qu'un prêt de titres ?
Pour que leurs investisseurs obtiennent une meilleure performance que l'indice de référence, les fonds actifs ou passifs prêtent une partie de leurs actifs, c'est-à-dire des actions ou des obligations, à des tiers lors d'un prêt de titres. D'un point de vue juridique, il s'agit d'un contrat de prêt en nature.
Cela signifie que le propriétaire des titres, le prêteur, cède un titre au bénéficiaire du prêt (emprunteur) pour une période fixée par contrat.
Lorsqu'un ETF prête des titres individuels de son portefeuille à des tiers, cela coûte non seulement des frais (de prêt) aux emprunteurs, mais ils doivent aussi déposer des garanties afin de protéger le fonds contre les risques d'insolvabilité de l'emprunteur.
Une réévaluation quotidienne de ces garanties et un contrôle minutieux des emprunteurs doivent minimiser au mieux le risque de défaillance. Si l'emprunteur s'avère effectivement insolvable, le fonds peut à tout moment vendre les garanties demandées afin de compenser les pertes financières subies.
Comment fonctionne un prêt de titres ?
En général, ce sont les grandes institutions financières qui demandent aux fournisseurs d'ETF d'emprunter des titres d'un fonds ETF. Ils souhaitent vendre des actions en bourse(vente à découvert) et ont donc besoin de ces actions pour satisfaire à leur obligation de livraison.
Pendant la période de prêt, les emprunteurs spéculent sur le fait de racheter les actions déjà vendues à un prix plus avantageux à une date ultérieure et de les rembourser ensuite au fonds.
Si des dividendes ou des intérêts sont perçus sur le titre emprunté pendant le prêt, l'emprunteur verse les montants correspondants au fonds.
Le prêt de titres expliqué
Voici comment se déroule le processus de prêt de titres pour les ETF.
Un établissement financier (emprunteur) fait une demande pour emprunter un titre à un ETF. En échange, il demande des garanties sous forme d'actions ou d'obligations d'État.
Après avoir reçu la garantie, la société de fonds remet le titre à prêter. La garantie est conservée séparément au profit du fonds.
Si des dividendes ou des intérêts sont perçus pendant le prêt, l'emprunteur transfère ces montants au fonds.
À la fin du processus de prêt, l'emprunteur doit restituer les titres au fonds.
Une fois les titres reçus, le fonds restitue les garanties à l'emprunteur.
Les revenus des prêts de titres réduisent les coûts des ETF
Quels sont les avantages du prêt de titres ?
Les sociétés de fonds peuvent trouver des sources de revenus supplémentaires grâce au prêt de titres. Les frais de prêt reçus profitent à la performance du portefeuille de l'ETF. Le montant des frais dépend de la classe d'actifs et de la demande. En outre, les fonds peuvent profiter de l'opération de prêt d'un point de vue fiscal, car les frais sont estimés par le fisc à un niveau inférieur à celui des revenus du capital. C'est notamment le cas lorsque l'emprunteur verse les intérêts ou les dividendes du titre sous forme de frais à la société de fonds.
|ETF
|Revenus de prêt cumulés
2013 - 2017
|Revenus de prêt cumulés
2015 - 2017
|TER
|iShares MSCI World ETF
|15,8
|8,8
|50
|iShares S&P 500 ETF
|2,6
|2,1
|7
|iShares MSCI EM ETF
|29,3
|20,7
|75
|iShares MSCI EM SC ETF
|183,9
|137,3
|74
|iShares MSCI Japan SC ETF
|94,9
|61,6
|58
En dehors des frais, les fonds profitent particulièrement des garanties déposées, qui dépassent toujours la valeur des actions prêtées. La liquidité du fonds augmente ainsi à court terme. Comme la plupart des ETF détiennent un grand nombre de titres, les garanties et les revenus des frais de prêt offrent un moyen facile d'augmenter la valeur nette d'inventaire et donc la performance de l'ETF. Car grâce aux revenus supplémentaires générés et à la réduction des coûts du fonds, le suivi de l'indice est finalement optimisé.
Depuis 1981, BlackRock a connu trois défauts de paiement et à chaque fois, les garanties déposées ont été suffisantes pour compenser les titres "perdus".
Quels sont les risques liés au prêt de titres ?
Les vendeurs à découvert utilisent l'offre de prêt de titres pour parier sur la baisse des prix. Si le pari de l'emprunteur ne se réalise pas, il y a un risque que l'emprunteur ne puisse pas rembourser les titres empruntés. Comme nous l'avons déjà mentionné, les garanties fournies couvrent ce risque de défaillance. Mais pour cela, les titres déposés en garantie doivent être liquides et de bonne qualité. Il est difficile pour les investisseurs de s'y retrouver, mais la plupart des fonds sont transparents sur les critères de sélection utilisés pour déterminer quels emprunteurs et quelles garanties peuvent être pris en compte.
Les grands prêteurs, comme BlackRock, font régulièrement évaluer les institutions financières et les emprunteurs par des spécialistes du risque. Parfois, les volumes maximums autorisés pour le prêt sont fixés à l'avance. De plus, de nombreux prêteurs offrent une garantie à leurs investisseurs : si l'emprunteur fait défaut et que les garanties déposées ne suffisent pas à rembourser les dommages causés, le gestionnaire du fonds (prêteur) intervient en tant que débiteur et paie le montant manquant de sa propre poche.
Pour réduire cette source de risque, seules les entreprises ayant une bonne notation et une gestion des risques reconnue sont généralement acceptées comme emprunteurs. Les investisseurs privés devraient donc tenir compte de la gestion des risques et de la transparence du prêt de titres de chaque fournisseur lors de leurs décisions.
Le prêt de titres met-il en danger les actifs du fonds ?
Selon BlackRock, le prêt de titres ne met pas en danger les actifs du fonds, car les garanties doivent être gérées sur des comptes fiduciaires séparés et ne peuvent plus être mises en gage.
Le saviez-vous ?Les risques de défaillance sont minimisés par des garanties
La société de fonds qui gère l'ETF prélève des frais de prêt pour cette période et demande des garanties pour se prémunir contre les défauts de paiement.
Ces garanties sont généralement des obligations d'entreprise bien notées (A+ ou plus), des obligations d'État des pays du G10 ou des actions des marchés reconnus de l'OCDE. Les emprunteurs doivent également avoir une notation élevée (A ou plus). En outre, seuls 30 % maximum des garanties peuvent provenir d'une seule source.
Après réception des garanties, la société de fonds remet les titres souhaités à l'emprunteur. Ces garanties sont conservées séparément, c'est-à-dire qu'elles sont séparées des actifs du fonds.
L'opération de prêt de titres se termine lorsque le fonds, après avoir reçu ses titres prêtés, restitue les garanties déposées à l'institution financière.
Comment évaluer le risque du prêt de titres ?
Comme le prêt de titres consiste à prêter des actions ou des obligations, il existe en principe un risque que l'emprunteur ne puisse pas restituer les titres empruntés. Dans ce cas, la société de fonds utilise la garantie fournie par l'emprunteur pour remplacer les titres prêtés. Afin de réduire au maximum le risque pour les investisseurs, les titres fournis en garantie doivent être de grande qualité et très liquides.
Selon la directive OPCVM, la directive européenne sur les fonds, tous les titres regroupés dans un fonds peuvent effectivement être prêtés. Mais dans la pratique, les grandes sociétés de fonds se fixent leurs propres plafonds. Le quota réel, par exemple pour les ETF UBS, est de 50% de la valeur nette d'inventaire.
Pour les investisseurs, le facteur décisif est le suivant : plus le pourcentage de titres prêtés est élevé par rapport à la valeur nette d'inventaire, plus le risque de défaillance est important.
Même si les garanties servent à couvrir la faillite éventuelle d'un emprunteur, il vaut la peine de jeter un coup d'œil aux différents fournisseurs. Tous les fournisseurs d'ETF transfèrent leurs garanties sur un compte ou un dépôt de garantie séparé et indépendant, mais le pourcentage qui indique à quel point les opérations de prêt de titres respectives sont "sur-assurées", varie d'un fournisseur à l'autre. Chez UBS ETF, c'est au moins 105% et chez BlackRock au moins 102,5% des pièces empruntées.
|Fournisseurs d'ETF
|Prêt de titres
|Quelle quantité est prêtée ?
|Combien de garanties doivent être fournies ?
|Quel pourcentage des revenus est crédité au fonds ?
|BNP Paribas
|Non
|-
|-
|-
|Fidelity
|Non
|-
|-
|-
|Invesco
|Non
|-
|-
|-
|iShares
|Oui
|100 %
|102,0 - 112 %
|62,50 %
|Lyxor
|Oui
|25% max.
|105 % Obligations
110 % Actions
|65 %
|SPDR
|Oui, pour 22 ETF
|70% max.
|105 - 110 % actions
102 - 105 % Obligations
|70 %
|UBS
|Oui, mais seulement les ETF d'actions
|max. 50 %
|min. 105%
|60 %
|Vanguard
|Oui
|10 % max.
|au moins 105%.
|100 %
À garder en tête
Le prêteur a le droit de résilier chaque jour le prêt de titres émis.
Comme tous les prêts et garanties sont réévalués quotidiennement aux prix actuels du marché, il est important de s'assurer que la valeur nominale des garanties fournies (par l'emprunteur) est constamment adaptée au risque potentiel. C'est pourquoi la transparence est si cruciale dans le prêt de titres.
Nous recommandons donc aux investisseurs de surveiller de près leur fournisseur d'ETF lors du prêt de titres. Les investisseurs sont particulièrement intéressés par les frais prélevés, les intermédiaires externes payés et, bien sûr, les bénéfices reversés, qui varient considérablement d'un fournisseur à l'autre.
Pour évaluer correctement la transparence de ton fournisseur, les informations suivantes devraient être facilement accessibles et vérifiées :
- Un rapport annuel sur les revenus générés par le prêt de titres.
- Une liste des coûts qui servent à la gestion du programme.
- Des revenus générés par le prêt de titres (mensuels ou trimestriels)
- Un pourcentage des actifs prêtés
- Un montant moyen de la surassurance des garanties
- Des garanties reçues ainsi que le cadre des garanties.
- Une liste transparente de la façon dont les bénéfices sont exactement répartis.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Avec le prêt de titres, les investisseurs en ETF peuvent générer des revenus supplémentaires et ainsi réduire les coûts des ETF. Cela assure une reproduction plus précise de l'indice ou de la différence de suivi.
La garantie par des obligations d'Etat solides ou des valeurs standard de valeur et la conservation séparée des garanties, offrent un niveau de sécurité élevé. Les risques de défaillance sont pratiquement exclus grâce à cette procédure.
Les revenus du prêt de titres sont partagés entre l'ETF et le fournisseur de fonds selon une clé de répartition spécifique.
Nos réponses aux questions fréquentes
- Les notions essentielles
- Qu'est-ce qu'un prêt de titres ?
- Comment fonctionne un prêt de titres ?
- Le prêt de titres expliqué
- Quels sont les avantages du prêt de titres ?
- Quels sont les risques liés au prêt de titres ?
- Les risques de défaillance sont minimisés par des garanties
- Comment évaluer le risque du prêt de titres ?
- À garder en tête
- Ce qu'il faut retenir
- Nos réponses aux questions fréquentes