Avec les ETF basés sur une pondération classique en fonction de la capitalisation boursière, les investisseurs achètent des parts des plus grandes entreprises mondiales. Un tel ETF couvre ainsi une grande partie de la capitalisation boursière de la région concernée. Cependant, les plus grandes entreprises de l'indice ont une pondération plus élevée, souvent en raison de leur bonne performance passée. Les formes de pondération alternatives permettent de surmonter ces inconvénients en utilisant d'autres critères pour optimiser le rendement ou minimiser le risque.

Les ETF Smart Beta, également appelés Strategic Beta ou ETF Factor, visent à surpasser le marché ou à mieux gérer les risques. À travers ce guide, découvrez les différents types d'ETF smart beta disponibles et leur fonctionnement.