Avec les ETF basés sur une pondération classique en fonction de la capitalisation boursière, les investisseurs achètent des parts des plus grandes entreprises mondiales. Un tel ETF couvre ainsi une grande partie de la capitalisation boursière de la région concernée. Cependant, les plus grandes entreprises de l'indice ont une pondération plus élevée, souvent en raison de leur bonne performance passée. Les formes de pondération alternatives permettent de surmonter ces inconvénients en utilisant d'autres critères pour optimiser le rendement ou minimiser le risque.
Les ETF Smart Beta, également appelés Strategic Beta ou ETF Factor, visent à surpasser le marché ou à mieux gérer les risques. À travers ce guide, découvrez les différents types d'ETF smart beta disponibles et leur fonctionnement.
L'essentiel sur les ETF Smart-Beta
Définition : Les ETF Smart-Beta utilisent des facteurs spécifiques tels que la valeur, la taille, la qualité, le momentum et la volatilité pour optimiser la performance.
Les avantages : Une répartition des risques améliorée et des rendements ajustés au risque potentiellement plus élevés, le tout pour des coûts inférieurs par rapport aux fonds gérés activement.
Les inconvénients : Complexité accrue et éventuelle augmentation de la volatilité, selon les stratégies factorielles sélectionnées.
Adéquation : Convient aux investisseurs avec une plus grande tolérance au risque, prêts à accepter des complexités et des fluctuations supplémentaires.
Que sont les ETF smart beta ?
Les ETF Smart-Beta sont des fonds négociés en bourse qui optimisent les placements indiciels traditionnels en appliquant des stratégies de pondération alternatives. Ces fonds adoptent une approche basée sur des règles, combinant des éléments d'investissement actif et passif. Leur objectif est de surpasser la performance du marché ou de mieux gérer les risques. En se concentrant sur des facteurs spécifiques tels que la valeur, la taille, la qualité, le momentum et la volatilité, les ETF Smart-Beta permettent aux investisseurs de tirer parti d'anomalies spécifiques du marché et d’obtenir des rendements ajustés au risque potentiellement plus élevés.
Les investisseurs doivent rester vigilants lorsqu'ils utilisent des ETF Smart-Beta : Bien que les facteurs puissent offrir un rendement supérieur à celui du marché global sur de longues périodes, il existe des phases où les performances des facteurs individuels sont inférieures à la moyenne. Il est difficile de prédire quel facteur sera avantageux à chaque phase du cycle boursier
Le saviez-vous ?Contexte : L'histoire des ETF Smart-Beta
Il y a plus de 50 ans, les chercheurs en finance ont commencé à explorer des méthodes de pondération alternatives. Le modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM), développé par William Sharpe, et le modèle à trois facteurs d'Eugene Fama et Kenneth French, qui ont scientifiquement démontré les rendements supérieurs associés aux facteurs Value et Size (entreprises à petite capitalisation), ont constitué des avancées majeures.
Aujourd'hui, avec les progrès en analyse de données, jusqu'à 600 facteurs sont recensés dans la littérature pseudo-scientifique, dont la plupart n'ont aucun lien de cause à effet démontré. En réalité, seuls quelques facteurs ont été scientifiquement prouvés pour influencer durablement le rendement ou le risque.
Les différentes stratégies de Smart-Beta ?
Quand est-ce que quelle stratégie smart beta est payante ?
Une stratégie Smart Beta ne garantit pas toujours une performance supérieure à celle de l'indice de base sous-jacent. Le tableau suivant illustre comment les facteurs réagissent à différentes phases de croissance du PIB sur de longues périodes.
|Surperformance en cas de forte croissance économique
|Surperformance en cas de faible croissance économique
|Equal Weighted
|Dividende
|Momentum
|Qualité
|Valeur
|Faible votalité
|Taille
La stratégie adéquate pour chaque phase boursière.
Les avantages des ETF Smart-Beta
- Stratégies factorielles ciblées : Les ETF Smart Beta utilisent des facteurs spécifiques tels que la valeur, la taille, la qualité, le momentum et la volatilité pour optimiser la performance et gérer le risque.
- Meilleure répartition des risques : En diversifiant sur plusieurs facteurs, les ETF Smart Beta permettent une répartition des risques plus efficace par rapport aux fonds indiciels traditionnels.
- Efficacité des coûts : Bien qu'ils appliquent une stratégie de gestion plus active, les coûts des ETF Smart Beta sont généralement inférieurs à ceux des fonds gérés activement.
- Transparence et approche basée sur des règles : La sélection et la pondération des actions sont effectuées selon des règles clairement définies, assurant ainsi transparence et traçabilité.
Les inconvénients des ETF Smart-Beta
- Complexité : Les stratégies et les facteurs sous-jacents peuvent être difficiles à comprendre et à suivre pour les investisseurs inexpérimentés.
- Aucune garantie de surperformance : Malgré l'utilisation de facteurs spécifiques, il n'y a aucune assurance que les ETF smart beta surpasseront durablement le marché.
- Volatilité accrue : En fonction des facteurs sélectionnés, les ETF smart beta peuvent présenter une volatilité plus élevée, notamment en périodes de turbulences sur les marchés.
- Écart par rapport à l'indice standard : En utilisant des stratégies de pondération alternatives, les ETF smart beta peuvent s'écarter significativement des indices de référence traditionnels, entraînant des rendements différents.
