ETF Small Cap

Les small caps sont des entreprises dont la capitalisation boursière est relativement faible, typiquement entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Cette valeur peut toutefois varier fortement en fonction de l'indice des petites capitalisations. Le fournisseur d'indices MSCI classe les premiers 70% des entreprises en fonction de leur capitalisation boursière dans les grandes capitalisations. Les 15% suivants de la capitalisation boursière sont considérés comme des moyennes capitalisations et les 14% suivants comme des petites capitalisations. Le plus petit pour cent est ce qu'on appelle les microcaps.

Les petites capitalisations ont souvent un potentiel de rendement plus élevé (prime de facteur), car elles sont actives dans des secteurs nouveaux ou à croissance rapide ou occupent des niches très spécifiques.

Mais elles sont aussi plus risquées et plus vulnérables aux fluctuations économiques, car elles disposent de moins de ressources financières. Les petites capitalisations ont souvent moins d'accès aux marchés des capitaux et ont tendance à verser des dividendes plus faibles, car elles réinvestissent leurs bénéfices pour financer leur croissance.