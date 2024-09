Diversification de portefeuille

La diversification est essentielle pour optimiser le risque dans le portefeuille. L'exemple suivant illustre bien l'effet de la diversification.

Deux actions A et B ont chacune un rendement attendu de 7% par an et une volatilité attendue de 20% par an. Un investisseur qui ne pense pas aux corrélations entre les rendements des actions pourrait penser que la proportion dans laquelle il investit dans les deux titres n'a pas d'importance.

En ce qui concerne le rendement attendu, c'est vrai, car quelle que soit la proportion dans laquelle on investit dans l'action A et B, le rendement attendu dans ce cas est toujours de 7%. Mais nous voulons montrer que la corrélation des deux titres détermine fortement le risque du portefeuille et que la répartition optimale serait ainsi meilleure : 50% action A et 50% action B.

L'exemple montre qu'avec une corrélation inférieure à 1, le risque peut être "diversifié" dans le portefeuille, c'est-à-dire que le risque du portefeuille est inférieur aux risques individuels des titres. En particulier, le risque disparaît complètement avec une corrélation "optimale" des titres de -1. La répartition 50:50 entre les actions A et B a alors un risque plus faible de 0,15% et 1,25% par rapport à un mélange 60:40 ou 80:20, avec une corrélation fixe de 0,4.

Le tableau suivant illustre, à l'aide de cet exemple, l'importance de veiller à ce que la corrélation soit la plus faible possible lors de la diversification :