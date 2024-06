Les fluctuations des cours sur les marchés financiers conduisent de nombreux investisseurs à vouloir acheter au point le plus bas et vendre au point le plus haut. Cependant, ce qui semble si simple en théorie est en pratique impossible. Et même si ce scénario était possible, il serait difficilement planifiable et seulement dû au hasard.

Beaucoup d'investisseurs préfèrent un plan d'investissement programmé à un investissement unique pour profiter de l'effet Cost-Average. Mais qu'est-ce que l'effet du cost-Average ou coût moyen en français, comment fonctionne-t-il, et conduit-il à un rendement plus élevé et à un risque moindre ?

Dans cet article, nous répondons aux questions les plus importantes sur l'effet Cost-Average et montrons comment les investisseurs peuvent en bénéficier.