Combien d'ETF sont nécessaires ?

Pour illustrer cela, nous avons rassemblé ci-dessous deux exemples de portefeuilles d'ETF qui se distinguent par leur allocation d'actifs, c'est-à-dire la pondération des classes d'actifs, et par leur risque. Les deux portefeuilles comptent chacun entièrement dans la partie risquée de l'actif total.

Exemple d'un portefeuille offensif d'ETF

Dans notre exemple de portefeuille offensif, les ETF d'actions dominent avec une pondération de 70%. Ici, vous pouvez miser sur des ETF avec différentes priorités d'investissement. Vous devez veiller à une diversification suffisamment large, qui comprend entre autres les pays industrialisés et émergents ainsi que différents secteurs et tailles d'entreprises.

Les obligations ne doivent pas non plus manquer dans un portefeuille offensif. Elles servent à la diversification et permettent de réduire la marge de fluctuation (volatilité). Dans cet exemple de portefeuille, elles représentent 10%. Plus la part d'obligations est élevée, plus le risque global est faible, mais aussi le rendement. Les 20% restants sont investis à raison de 10% dans des ETF sur les matières premières et de 10% dans des ETF sur l'immobilier, ce qui permet une plus grande diversification.

Exemple d'un portefeuille défensif d'ETF

Dans notre exemple de portefeuille ETF défensif, les ETF d'obligations ont volontairement un poids nettement plus élevé (40%) et les ETF d'actions un poids plus faible que dans notre portefeuille offensif. L'objectif est de maintenir les fluctuations de valeur du portefeuille défensif à un niveau plus faible.

En raison de la part plus faible d'ETF d'actions, les chances de rendement à long terme sont toutefois probablement plus faibles. Outre la diversification, la défensivité d'un placement financier peut être contrôlée principalement par la taille de la partie sans risque de l'actif et par une grosse somme d'argent de secours sur un ou plusieurs comptes d'argent au jour le jour.