Plan d'investissement programmé ou investissement unique ?

Épargner et investir sont des éléments importants pour un avenir financièrement assuré. Les ETF offrent une possibilité d'investissement efficace et peu coûteuse, aussi bien pour la constitution d'un patrimoine que pour la prévoyance vieillesse. La question se pose souvent de savoir s'il est plus judicieux d'investir régulièrement de petits montants dans un plan d'investissement ou d'investir un montant plus important sous forme de versement unique. En choisissant entre un plan d'investissement programmé ou un investissement unique dans des ETF, il faut tenir compte de différents avantages et inconvénients.

Dans cet article, nous allons examiner tous ces aspects de plus près et vous apprendrez à combiner un plan d'investissement programmé en ETF et un investissement unique dans des ETF.