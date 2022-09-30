La différence entre un ETF et une action

Bien que la plupart des courtiers en ligne ne facturent plus de frais pour la gestion du compte-titres, des frais d'ordre sont généralement facturés à chaque achat ou vente d'actions ou d'ETF. De plus, le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, peut entraîner des frais supplémentaires. Il est donc recommandé de faire attention aux heures de négociation de ces fonds indiciels négociés en bourse, en plus de la liquidité.

Pour les ETF, il faut en outre ajouter les frais de gestion pour le fournisseur d'ETF. Ils sont toutefois nettement moins élevés que ceux des fonds actifs. Lors de l'achat d'un ETF, une seule transaction permet souvent d'investir dans plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'actions individuelles. Les investisseurs qui achèteraient toutes ces actions individuellement auraient non seulement beaucoup plus d'efforts à fournir, mais aussi des coûts nettement plus élevés.

Mais dans l'ensemble, pour les actions et les ETF, tout dépend de l'horizon d'investissement et de la fréquence des transactions. Si les titres sont souvent achetés ou vendus dans un laps de temps très court, cela peut faire grimper les coûts de manière significative. Enfin, les frais d'ordre et le spread pèsent plus lourd dans la balance.

Enfin, un vieux dicton boursier dit :

"Les allers-retours coûtent cher".