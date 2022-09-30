La différence entre un ETF et une action
Investir dans des ETF ou plutôt dans des actions individuelles ?
De nombreux investisseurs se demandent s'ils doivent plutôt investir dans des ETF ou dans des actions individuelles. Les deux types d'investissement ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est pourquoi il est important de comprendre les différences entre les actions et les ETF avant de prendre une décision.
Nous montrons pourquoi investir dans des actions individuelles et des ETF ne s'exclut pas mutuellement et en quoi consiste exactement la différence.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
ETF : les Exchange Traded Funds sont des fonds indiciels qui sont négociés en bourse. Les ETF reproduisent passivement la performance d'un indice sous-jacent, ce qui n'entraîne que peu de frais. Une autre différence entre les fonds actifs et les ETF est que les ETF ont pour objectif le rendement d'un marché.
Actions : une action matérialise la part d'une entreprise. En achetant des actions, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Vous avez donc souvent droit à une distribution de bénéfices (dividende) et à un droit de vote.
Fonds d'actions : les fonds gérés activement sont un ensemble de titres - dans ce cas, d'actions. Une gestion de fonds essaie de surpasser le marché en sélectionnant activement les actions, mais cela implique des frais plus élevés.
Quelle différence entre un ETF et une action ?
La différence entre les ETF et les actions réside dans le fait que les actions sont des titres représentant une part d'une entreprise. En revanche, les ETF sont des paniers de différents actifs, comme les actions, et peuvent reproduire passivement des indices ou des marchés entiers. Les indices connus sont par exemple l'indice boursier français (CAC40) ou le MSCI World.
Voici un aperçu des principales différences entre les ETF et les actions individuelles :
Contrairement à l'achat d'une seule action, les investisseurs ont la possibilité, avec les ETF, d'investir dans des centaines, voire des milliers d'entreprises en même temps. En investissant dans de nombreux titres, le risque des ETF est diversifié et donc généralement moins élevé.
Les actions individuelles dépendent en revanche de la performance d'une entreprise. Le risque de perte totale est donc nettement plus élevé si celle-ci fait faillite.
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|ETFs
|Actions
|L'abréviation ETF signifie "Exchange Traded Fund", ce qui peut être traduit approximativement par fonds indiciel négocié en bourse. Les ETF peuvent contenir des actions, des obligations, des matières premières ou même une combinaison des trois. Leurs prix sont déterminés par la valeur sous-jacente de leurs actifs.
|Les actions sont des parts de propriété d'une entreprise qui sont négociées en bourse. Ainsi, si vous achetez une action d'une entreprise comme Apple, vous devenez copropriétaire. Les actionnaires se voient généralement attribuer certains droits, comme par exemple le droit de vote.
Actions individuelles : Quand sont-elles rentables ?
Les actions individuelles peuvent être intéressantes pour les investisseurs qui souhaitent investir de manière ciblée dans certains secteurs ou entreprises et qui disposent d'une grande capacité à supporter les risques. Mais il est particulièrement important de consacrer beaucoup de temps à l'évaluation des entreprises, à l'étude plus approfondie du modèle d'entreprise et de la gestion ainsi que des chiffres clés.
Les investisseurs doivent toutefois s'occuper eux-mêmes de la large diversification qu'un ETF apporte de manière inhérente, dans le cas des actions individuelles. Sinon, ils risquent de tout miser sur une seule carte ou de prendre des risques inutiles. Ce dernier risque de se produire rapidement si les actions choisies sont en corrélation les unes avec les autres.
Le risque des ETF d'être trop peu ou trop unilatéralement diversifiés est bien moindre du fait qu'ils répliquent passivement un indice existant. Cependant, outre les ETF d'actions mondiales, il est possible d'investir dans des ETF spécifiques qui représentent des secteurs, des thèmes ou des stratégies d'investissement individuels. Cependant, malgré une répartition plus large qu'une action individuelle, il s'agit d'un pari sectoriel qui implique généralement un risque plus élevé, une répartition plus faible, des frais un peu plus élevés et des risques de concentration.
Vous préférez les actions ou les ETF ? Un choix pas si simple
Les investisseurs ne doivent pas nécessairement choisir entre les actions et les ETF. Après tout, l'objectif d'épargne respectif, la capacité à prendre des risques ou l'horizon d'investissement peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Aussi différents que soient les différents types d'investissement et leurs caractéristiques, ils peuvent parfois se compléter parfaitement dans de nombreux cas.
En regardant la différence entre les fonds actifs et les ETF , il est clair que même les gestionnaires de fonds professionnels qui achètent et vendent activement des actions pour obtenir un meilleur rendement que le marché ne parviennent généralement pas à battre leurs ETF de référence sur le long terme. Néanmoins, avec une stratégie core-satellite, il est possible de combiner un ETF d'actions mondiales comme noyau de l'investissement (core) avec un ou plusieurs satellites d'ETF thématiques ou d'actions individuelles. Il est ainsi possible de profiter des avantages des deux mondes, même si des chances plus élevées sont contrebalancées par des risques plus élevés. L'adaptation de la pondération des différents composants devrait donc correspondre à la capacité de risque personnelle. Dans tous les cas, il est important que les investisseurs s'intéressent de près à toute forme d'investissement et qu'ils n'investissent que dans ce qu'ils comprennent.
La stratégie Core-Satellite permet de combiner les ETF et les actions.
Avant d'acheter des actions ou des ETF, les investisseurs devraient se poser les questions suivantes :
- Est-ce que je veux prendre un risque plus élevé ou investir de manière diversifiée ?
- Combien de temps est-ce que je veux investir mon argent et combien de temps est-ce que je veux investir ?
- Combien d'expériences en bourse ai-je déjà accumulées ?
La question de savoir si les ETF ou les actions individuelles sont envisageables pour un investissement dépend donc fortement des objectifs individuels et de la propension au risque des investisseurs. Dans l'aperçu suivant, nous avons compilé les différences entre les ETF et les actions individuelles :
|ETFs
|Actions
|Horizon de placement
|Au moins 15 ans
|Indéterminé
|Diversification
|Déjà diversifié en soi
|Investissement dans des entreprises individuelles
|Opportunités de rendement
|Les ETF reproduisent la performance des indices et évoluent donc comme le marché.
|Les investisseurs essaient de battre le marché
|Risque
|En raison de la diversification, le risque est considérablement réduit.
|Risque de perte totale plus élevé en raison de la concentration sur des valeurs individuelles
|Temps nécessaire & connaissances préalables
|Les ETF conviennent aussi aux débutants.
|La constitution d'un patrimoine avec des actions individuelles est plus compliquée et nécessite des connaissances préalables.
|Coûts
|Les coûts des ETF sont très bas. C'est pourquoi ils conviennent bien à la constitution d'un patrimoine à long terme.
|En raison de l'achat et de la vente permanents, l'investissement dans des actions individuelles peut être très coûteux.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Il n'est pas possible de dire de manière générale s'il est préférable d'investir dans des ETF ou des actions individuelles, car les deux types d'investissement ont des caractéristiques spécifiques ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs. De plus, les objectifs de l'investissement, l'horizon d'investissement et la capacité de l'investisseur à prendre des risques peuvent être très différents d'une personne à l'autre.
Un argument en faveur de l'achat d'actions individuelles réside dans le fait que les investisseurs peuvent investir de manière ciblée dans des entreprises sélectionnées. L'avantage des ETF est exactement le contraire : la diversification. Il est certes possible de se diversifier avec des actions individuelles, mais une répartition aussi large que celle des ETF implique beaucoup plus d'efforts et de coûts.