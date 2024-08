Les horaires de trading des ETF

Les principales places boursières du monde, sont le New York Stock Exchange (NYSE) et le Nasdaq en Amérique du Nord, le London Stock Exchange, la Deutsche Börse et Euronext en Europe, et le Tokyo Stock Exchange au Japon. En Chine, le Shanghai Stock Exchange, le Shenzhen Stock Exchange et le Hong Kong Stock Exchange comptent parmi les principales places boursières. Les actions, les obligations et les ETF sont négociés sur ces places de marché.