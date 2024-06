La question de savoir si vous devez investir dans des obligations convertibles dépend de votre tolérance au risque et de votre expérience sur le marché des capitaux. Si vous vous considérez plutôt comme un débutant, les obligations convertibles ne sont pas vraiment faites pour vous.

Pour prendre la bonne décision et choisir le moment optimal pour une conversion, l'expérience du marché des capitaux est importante. De plus, vous devez être prêt à prendre un certain risque. Si vous ne convertissez pas l'obligation convertible, vous ne perdrez pas d'argent et vous recevrez vos intérêts, mais vous auriez pu obtenir des intérêts plus élevés avec une obligation normale.

Si vous optez pour une obligation convertible avec conversion obligatoire, vous risquez de subir des pertes en cas d'évolution négative du cours. Avec les ETF d'obligations convertibles, vous pouvez investir dans différentes obligations convertibles.