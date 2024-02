Les abréviations des ETF expliquées simplement

TER signifie Total Expense Ratio et est une mesure des coûts annuels d'un ETF. Le TER comprend tous les coûts liés à la gestion et au fonctionnement du fonds, y compris les frais administratifs, les coûts de surveillance des titres du portefeuille et les frais de gestion du fonds. Le TER est calculé en tant que pourcentage de l'actif du fonds et est un facteur important lors de la sélection d'un ETF, car il a un impact direct sur le rendement du fonds. Plus le TER est bas, plus les coûts sont faibles et plus le rendement potentiel d'un ETF est élevé.