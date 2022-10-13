Vendre des ETF
De quoi faut-il tenir compte lors de la vente de ses ETF ?
Si les investisseurs souhaitent vendre leurs ETF, on parle aussi de réaliser les gains ou les pertes. En effet, comme pour la vente d'actions, les ETF ont un certain cours en bourse. Si celui-ci est plus élevé lors de la vente que lors de l'achat des ETF, vous réalisez un gain de cours dans votre compte-titres.
Avec la réalisation, c'est-à-dire la vente, l'argent et le bénéfice sont crédités sur votre compte. Le même principe s'applique également aux pertes réalisées. Dans cet article, retrouvez des informations sur les points à surveiller lors de la vente d'ETF.
Avant de commencer :Quelques notions essentielles
Les raisons : Il existe différentes raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter vendre un ETF - ou des parts de celui-ci. Par exemple, parce que vous avez atteint votre objectif d'épargne, que vous souhaitez accéder au capital et aux bénéfices, ou parce que les cours n'ont pas évolué comme vous le souhaitiez.
Moment : il n'existe pas de moment idéal pour vendre un ETF. La question dépend entre autres des objectifs d'investissement et d'épargne personnels. L'évolution de la valeur des ETF peut également jouer un rôle.
Coûts : chaque vente d'ETF est liée à des frais. Par exemple, des frais de transaction et des impôts peuvent s'appliquer à la vente. De plus, le spread peut également varier, de sorte que les heures de négociation des ETF, entre autres, peuvent jouer un rôle.
Impôts : si vous réalisez les bénéfices de votre ETF, les ETF sont soumis à des impôts sur les revenus du capital générés. C'est pourquoi il est recommandé d'établir un ordre d'exonération dans ton compte-titres afin de profiter du montant forfaitaire d'épargne annuel.
Quelles peuvent être les raisons de vendre un ETF ?
Dans le cas d'un investissement dans des ETF, il existe différentes raisons pour lesquelles les investisseurs souhaitent réaliser le capital investi en vendant les ETF.
Il peut s'agir notamment des raisons suivantes :
- Vous avez atteint votre objectif d'épargne
- Vous prévoyez un investissement plus important et vous avez besoin de l'argent.
- Vous êtes sur le point de prendre votre retraite et vous souhaitez utiliser le capital pour maintenir votre niveau de vie actuel.
- Le cours est en hausse et vous souhaitez en retirer les bénéfices.
Bien sûr, il se peut aussi que l'ETF ne se développe pas comme vous l'espériez et que vous souhaitiez donc le vendre. Pour éviter de tomber encore plus dans le rouge, il peut être judicieux de réaliser les pertes de l'investissement en cas d'évolution négative des cours et sans perspective d'amélioration à long terme, par exemple pour les ETF thématiques en raison d'une trop faible diversification. Néanmoins, la décision doit être mûrement réfléchie : En effet, l'investissement dans les ETF est généralement une forme d'investissement à long terme.
Les personnes qui investissent de manière suffisamment diversifiée et à long terme, par exemple avec une stratégie buy-and-hold dans un ETF d'actions mondiales, qui ne cèdent pas à la panique même en cas de crise et qui font preuve de persévérance, peuvent être récompensées à long terme. Il est tout à fait normal que les performances des ETF soient soumises à des fluctuations. Il n'est notamment pas possible de prévoir l'évolution exacte, de sorte que même les cours en baisse devraient se rétablir à long terme et compenser les pertes éventuelles pendant plusieurs années, voire décennies.
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Pas de panique pour l'investissement à long terme avec les ETF
Quand vendre un ETF ?
Il n'y a pas de réponse toute faite quant au moment où vous devriez vendre un ETF. Comme il n'est jamais possible de prédire la performance future, il n'existe pas de moment parfait pour vendre des ETF. La décision de vendre des ETF, dépend entre autres des objectifs d'investissement personnels, des stratégies d'investissement avec les ETF, de l'horizon d'investissement ou de la performance de l'ETF.
Les heures de négociation des ETF déterminent le moment où vous pouvez ou devez vendre vos ETF. Cela dépend de l'heure d'ouverture de la bourse et de la liquidité actuelle de l'ETF. Vous devez y faire attention pour éviter des frais inutiles.
Par exemple, la bourse de Paris est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Cela signifie que les investisseurs peuvent passer un ordre auprès de leur courtier même si la bourse est fermée à 23 heures ou le week-end par exemple. Cependant, celle-ci peut entraîner des coûts plus élevés et ne sera exécutée que le jour de bourse suivant l'ouverture de la place de marché.
Comment vendre un ETF ?
La vente d'ETF est similaire à l'achat d'ETF et se fait par le biais d'un ordre de vente auprès de votre courtier ou votre compte-titres en ligne. Mais il faut d'abord décider combien de parts de l'ETF vous souhaitez vendre et à quel prix. Il faut également veiller à ce que les heures de négociation soient les plus liquides possibles, à ce que les spreads soient faibles, à ce que la question fiscale soit abordée et à ce que d'autres frais soient appliqués. Dans le graphique suivant, nous avons représenté la vente d'une part d'ETF à titre d'exemple :
Pour cela, il vous suffit d'ouvrir votre compte-titres ou votre compte broker. Vous y verrez vos ETF ou les parts d'ETF que vous possédez, leur prix d'achat moyen au moment de l'achat et le cours actuel de l'ETF.
La vente se fait ensuite par le biais d'un ordre de vente, dans lequel vous saisissez le nombre de parts de l'ETF que vous souhaitez vendre. Pour cet ordre, il est recommandé, comme pour l'ordre d'achat d'un ETF, de fixer une limite pour ne pas vendre trop cher. Certains courtiers proposent également des plans d'épargne qui permettent de vendre des parts à intervalles réguliers.
Quels sont les frais à prévoir en cas de vente d'un ETF ?
Comme pour l'achat d'ETF, vous devez aussi vous attendre à des frais de transaction plus ou moins élevés en fonction du fournisseur. votre courtier vous facturera souvent une commission sur les titres, qui peut être variable ou fixe. En outre, des frais de bourse peuvent s'ajouter.
Vous devez donc comparer les fournisseurs et les bourses dès l'achat des ETF et garder un œil sur les frais correspondants et le spread. Les revenus du capital réalisés peuvent en outre être réduits par les impôts à payer. Dans l'ensemble, il est toujours important de faire attention aux coûts des ETF lorsque l'on investit dans les fonds indiciels négociés en bourse.
Imposition lors de la vente d'ETF
En plus des coûts générés par la vente d'ETF, il faut également tenir compte du fait que des impôts peuvent être prélevés sur les ETF et leur rendement. En fonction de l'évolution de l'ETF et du moment où il est vendu, vous aurez dans le meilleur des cas réalisé un bénéfice sur lequel vous devrez payer des impôts.
Est-il possible de vendre un ETF depuis un plan d'investissement ?
La vente des titres d'un plan d'investissement en ETF fonctionne comme l'achat d'ETF achetés par un investissement unique. Auprès de votre courtier ou votre fournisseur, vous pouvez vendre les ETF de votre portefeuille via le masque de saisie. La réglementation peut varier selon le courtier ou le fournisseur. Vous pouvez vendre l'ensemble des ETF de votre portefeuille ou seulement quelques parts.
Conclusion :Ce qu'il faut retenir
Les ETF sont négociés en bourse comme les actions ou les fonds actifs. Cependant, vous ne pouvez pas acheter ou vendre des ETF directement en bourse. Pour cela, vous avez besoin d'un dépôt auprès d'une banque, d'un courtier ou d'un fournisseur en ligne auquel vous pouvez confier l'achat ou la vente des titres. Une fois que vous avez atteint votre objectif d'épargne - dans le meilleur des cas après quelques années - vous pourrez revendre les ETF achetés ou les parts de ces derniers via votre compte-titres.
Avec l'aide du gestionnaire financier d'extraETF, vous pouvez facilement gérer, analyser et surveiller votre portefeuille d'ETF. Ainsi, vous gardez toujours un œil sur vos ETF et vous pouvez vérifier à tout moment si vous avez atteint votre objectif d'investissement et si vous souhaitez vendre des titres.
- Quelques notions essentielles
- Quelles peuvent être les raisons de vendre un ETF ?
- Quand vendre un ETF ?
- Comment vendre un ETF ?
- Quels sont les frais à prévoir en cas de vente d'un ETF ?
- Imposition lors de la vente d'ETF
- Est-il possible de vendre un ETF depuis un plan d'investissement ?
- Ce qu'il faut retenir