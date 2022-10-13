Vendre des ETF

Si les investisseurs souhaitent vendre leurs ETF, on parle aussi de réaliser les gains ou les pertes. En effet, comme pour la vente d'actions, les ETF ont un certain cours en bourse. Si celui-ci est plus élevé lors de la vente que lors de l'achat des ETF, vous réalisez un gain de cours dans votre compte-titres.

Avec la réalisation, c'est-à-dire la vente, l'argent et le bénéfice sont crédités sur votre compte. Le même principe s'applique également aux pertes réalisées. Dans cet article, retrouvez des informations sur les points à surveiller lors de la vente d'ETF.