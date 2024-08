Asset Allocation: perché è importante

L'ampia diversificazione può essere ottenuta in modo particolarmente facile, economico e conveniente tramite gli ETF, in quanto gli investitori possono utilizzarli per investire piccole somme in centinaia o addirittura migliaia di titoli in modo ampiamente diversificato. Esempi di aggiunte a tale asset allocation sono i titoli di stato o investimenti aggiuntivi in materie prime tramite gli ETC.