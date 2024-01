Con un ETF obbligazionario, investi in un paniere di obbligazioni diverse con scadenze, rating e tassi di interesse differenti. Gli ETF obbligazionari sono sempre specializzati in determinati tipi di obbligazioni, ad esempio titoli di stato o obbligazioni societarie. Come gli altri ETF, seguono sempre la performance di un indice, in questo caso un indice obbligazionario. Gli ETF obbligazionari, come gli ETF azionari, possono essere negoziati in borsa in qualsiasi momento.

Gli investitori possono utilizzare un ETF obbligazionario per investire in un portafoglio obbligazionario ampiamente diversificato senza dover selezionare o acquistare direttamente le singole obbligazioni. Gli ETF obbligazionari offrono quindi un modo semplice e conveniente per investire in obbligazioni senza dover correre il rischio di investimenti individuali.