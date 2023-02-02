Inflazione ed ETF

Ma un ETF può proteggere dall'inflazione? Sì! L'importante è che gli investitori investano in modo ampiamente diversificato nel mercato dei capitali e in attività reali. Sebbene anche i prezzi delle aziende siano in aumento, alcune di esse sono più propense a trasferire i prezzi più alti ai loro clienti. In questo modo è più facile gestire perdite e rischi. L'elevato potere di determinazione dei prezzi è di cui godono le aziende che sono, ad esempio, leader di mercato o che vendono prodotti difficilmente sostituibili. Ad esempio, i fornitori di energia, i produttori di alimenti o le aziende farmaceutiche.

Gli ETF hanno quindi perfettamente senso di fronte all'inflazione. Oltre a una diversificazione del rischio ampia e globale, è vantaggioso anche un orizzonte di investimento a lungo termine. In un periodo di diversi anni o decenni, le fluttuazioni del portafoglio possono essere generalmente bilanciate. In presunti periodi di crisi, l'effetto costo-media ha anche un effetto positivo sullo sviluppo di un piano di risparmio in ETF. Quando i prezzi sono bassi, gli investitori ricevono più quote di ETF per lo stesso denaro a un tasso di risparmio costante.