Inflazione ed ETF
Come gli ETF possono proteggerci dall'inflazione come investimento
Gli ETF sono diventati una scelta popolare per gli investitori che cercano di proteggere i loro investimenti dall'inflazione. L'inflazione è un fenomeno economico che può ridurre il potere d'acquisto del denaro nel tempo. Questo significa che i risparmi tradizionali possono perdere valore reale, poiché il tasso di inflazione supera spesso il rendimento medio dei conti di risparmio.
Ma come si comportano gli ETF in periodi di alta inflazione? Gli ETF sono fondi indicizzati negoziati in borsa che replicano un indice sottostante, come un indice azionario o obbligazionario.
La loro struttura e diversificazione possono offrire diversi vantaggi durante i periodi di inflazione elevata.
Essenziale in breveTutto sull'inflazione e sugli ETF
Inflazione: l'inflazione si riferisce all'aumento del livello dei prezzi di beni e servizi, che comporta una perdita di potere d'acquisto della moneta. Questo fenomeno influisce anche sugli investitori, poiché un'alta inflazione riduce il valore reale dei loro risparmi nel tempo.
Protezione dall'inflazione con gli ETF: esistono ETF in grado di offrire una certa protezione dall'inflazione. Tra di essi, spiccano gli ETF sull'oro, sulle materie prime, sulle azioni e gli ETF obbligazionari protetti dall'inflazione. Per garantire una protezione a lungo termine del proprio portafoglio, è fondamentale optare per un'ampia diversificazione.
Mantenere la calma: gli alti tassi di inflazione possono causare incertezza tra gli investitori. Ma non sono un motivo per cambiare il proprio portafoglio di ETF. Storicamente, le strategie di investimento in ETF a lungo termine hanno dimostrato di essere affidabili anche in presenza di un'inflazione elevata e hanno ammortizzato le performance negative.
Cosa succede agli ETF in caso di inflazione?
È comprensibile il nostro desiderio di avere ETF in grado di proteggerci dall'inflazione. Dopotutto, l'inflazione comporta una perdita di potere d'acquisto del denaro a causa dell'aumento dei prezzi di beni e servizi. L'inflazione, in sostanza, corrisponde a un aumento generale dei prezzi. Anche coloro che investono in ETF risentono di questa situazione. Più elevato è il tasso di inflazione, meno valore avrà il denaro in futuro. Anche le aziende non sono immuni dall'inflazione. Molte di esse devono acquistare materie prime e, in un contesto inflazionistico, i prezzi dei prodotti intermedi aumentano, incidendo sugli utili aziendali e, a sua volta, sul rendimento degli ETF, a condizione che l'azienda faccia parte di un indice.
Ma un ETF può proteggere dall'inflazione? Sì! L'importante è che gli investitori investano in modo ampiamente diversificato nel mercato dei capitali e in attività reali. Sebbene anche i prezzi delle aziende siano in aumento, alcune di esse sono più propense a trasferire i prezzi più alti ai loro clienti. In questo modo è più facile gestire perdite e rischi. L'elevato potere di determinazione dei prezzi è di cui godono le aziende che sono, ad esempio, leader di mercato o che vendono prodotti difficilmente sostituibili. Ad esempio, i fornitori di energia, i produttori di alimenti o le aziende farmaceutiche.
Gli ETF hanno quindi perfettamente senso di fronte all'inflazione. Oltre a una diversificazione del rischio ampia e globale, è vantaggioso anche un orizzonte di investimento a lungo termine. In un periodo di diversi anni o decenni, le fluttuazioni del portafoglio possono essere generalmente bilanciate. In presunti periodi di crisi, l'effetto costo-media ha anche un effetto positivo sullo sviluppo di un piano di risparmio in ETF. Quando i prezzi sono bassi, gli investitori ricevono più quote di ETF per lo stesso denaro a un tasso di risparmio costante.
Come gli ETF aiutano a contrastare l'inflazione
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Gli ETF possono proteggere dall'inflazione?
Gli investimenti a lungo termine in azioni e altri beni tangibili come le materie prime e gli immobili possono proteggere dall'inflazione. Gli ETF e gli ETC sono particolarmente adatti a questo scopo. È importante distribuire le attività in modo ampio tra classi di attività, regioni e settori. In questo modo, gli investitori mitigano il rischio degli ETF e degli ETC e approfittano del fatto che, storicamente, i mercati dei capitali sono stati in grado di compensare la svalutazione monetaria offrendo rendimenti migliori.
Facciamo un esempio: Se disponessimo di una somma di 100.000 euro e la lasciassimo in un conto corrente senza interessi per 30 anni, avrebbe un potere d'acquisto di soli 55.207,09 euro, ipotizzando un'inflazione del 2% all'anno.
Nel grafico seguente abbiamo fatto le stesse ipotesi, ma abbiamo investito il denaro in un ETF MSCI World e abbiamo ipotizzato un rendimento medio a lungo termine del 7% all'anno, che almeno in passato era realisticamente raggiungibile. A titolo di confronto, oltre alla performance di questo ETF, abbiamo sottratto l'inflazione per ottenere il rendimento reale. Questo mostra chiaramente la differenza significativa che la demonetizzazione ha sull'inflazione. Non abbiamo tenuto conto delle fluttuazioni di valore e dei costi degli ETF, né delle tasse sugli ETF:
Quali ETF sono convenienti con l'inflazione?
In un contesto inflazionistico, gli ETF sulle azioni, le obbligazioni indicizzate all'inflazione e gli ETC sulle materie prime o gli investimenti in oro possono essere vantaggiosi nel lungo termine. Esistono quindi diverse possibilità e opportunità per compensare il più possibile l'inflazione.
La tabella seguente mostra alcuni esempi di ETF ed ETC appartenenti a questi segmenti di investimento.
Di seguito, vorremmo dare un'occhiata più da vicino alle possibilità di contrastare l'inflazione:
ConclusioneProteggiti dall'inflazione in modo adeguato con gli ETF
Gli ETF sono una buona opzione per contrastare la strisciante demonetizzazione causata dall'inflazione. Permettono agli investitori di investire in titoli come azioni, obbligazioni indicizzate all'inflazione e, sotto forma di ETC, materie prime. Nel lungo periodo, queste classi di attività hanno generato rendimenti che (sovra)compensano l'inflazione. Pertanto, gli investitori dovrebbero avere un orizzonte di investimento a lungo termine e diversificare ampiamente il rischio tra diverse classi di attività, settori e regioni. Gli investimenti a breve termine non offrono una protezione sufficiente contro l'inflazione e spesso portano a perdite. Gli ETF contro l'inflazione possono essere utilizzati a lungo termine come investimento individuale e come piano di risparmio.