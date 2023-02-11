Obbligazioni: che cosa sono

Il tasso di interesse, chiamato anche interesse nominale, cedola o semplicemente interesse, è fissato al momento dell'emissione e rimane invariato durante la durata di un'obbligazione ordinaria. La situazione è diversa per il rendimento, che indica la percentuale di guadagno per l'investitore.

I prezzi delle obbligazioni fluttuano, cioè possono essere superiori o inferiori al 100%. Ad esempio, se un'obbligazione con una durata di un anno e un tasso di interesse del 3% viene acquistata al prezzo di 101%, dopo un anno l'investitore riceverà tre euro di interessi e il valore nominale di 100 euro, per un totale di 103 euro. Ma poiché ha pagato 101 euro quando ha acquistato l'obbligazione, ha guadagnato solo due euro. Facendo un calcolo approssimativo, il rendimento in questo caso è del 2%.