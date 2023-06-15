La strategia Buy and Hold
La strategia per il successo dei tuoi investimenti a lungo termine
La strategia del "Buy and Hold" viene utilizzata da molti investitori per ottenere rendimenti attraverso l'acquisto e il mantenimento a lungo termine di azioni o altri titoli. Il Buy and Hold è particolarmente adatto come strategia di investimento con gli ETF e può essere facilmente implementato con l'aiuto del gestore finanziario extraETF. Come diceva il maestro della borsa André Kostolany: "Compra azioni, prendi delle pillole per dormire e non guardare più i titoli. Dopo molti anni vedrai: sarai ricco."
In questa guida analizzeremo più da vicino perché la strategia del Buy and Hold si adatta particolarmente agli investitori cauti e avversi al rischio come strategia di investimento passiva, cosa la contraddistingue e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi.
Essenziale in breveLa strategia Buy and Hold in un colpo d'occhio
Definizione: Buy and Hold è una strategia di investimento passiva in cui gli investitori acquistano e mantengono a lungo termine titoli adatti senza reagire alle fluttuazioni di breve termine dei prezzi.
Pazienza, disciplina e perseveranza: gli investitori che adottano la strategia Buy and Hold investono a lungo termine, ma hanno bisogno di pazienza, disciplina e perseveranza, soprattutto durante le perdite a breve termine, per evitare di vendere i titoli.
Orizzonte temporale dell'investimento: con la strategia Buy and Hold, il denaro viene investito a lungo termine per molti anni o decenni. La vendita dei titoli, come gli ETF o le azioni, avviene solo dopo molto tempo, quando gli obiettivi di investimento sono stati raggiunti con un rendimento positivo.
Diversificazione: per ottenere rendimenti più sicuri, gli investitori dovrebbero ridurre il rischio del proprio portafoglio diversificando i loro investimenti su molte diverse aziende, settori, classi di attività, regioni e dimensioni aziendali.
Qual è la strategia Buy and Hold?
La strategia Buy and Hold si riferisce a una strategia di investimento che coinvolge l'acquisto di titoli come ETF o azioni e il loro mantenimento a lungo termine. Una volta acquistati, rimangono spesso in possesso degli investitori per molti anni o decenni. Gli investitori che adottano questa strategia richiedono pazienza, cercando di evitare le difficoltà nel timing degli investimenti e puntando invece sul successo a lungo termine dei loro titoli, anziché sulle fluttuazioni a breve termine dei prezzi.
La strategia Buy and Hold rinuncia a sforzi e transazioni frequenti, consentendo di risparmiare costi, tempo e lavoro. A lungo termine, si mira a ottimizzare il rendimento e aumentare la crescita del capitale attraverso l'aumento dei prezzi delle azioni e il reinvestimento dei dividendi.
Lo sapevi giàExcursus sulla strategia Buy and Hold
Benjamin Graham è considerato il pioniere della strategia Buy and Hold, favorendo la selezione di pochi titoli e il loro mantenimento a lungo termine. Tra i sostenitori di questa strategia di investimento vi sono anche gli investitori Warren Buffett, che si è concentrato in particolare su aziende di alta qualità, e André Kostolany, autore della seguente frase:
"Compra azioni, prendi delle pillole per dormire e non guardare più i titoli. Dopo molti anni vedrai: sarai ricco."
Attraverso il loro approccio a lungo termine, hanno dimostrato come la concentrazione su aziende con un potenziale a lungo termine e la pazienza possano generare profitti impressionanti. È particolarmente importante selezionare i giusti ETF o aziende e mantenerli anche quando il mercato azionario non sta andando bene.
Come funziona la strategia Buy and Hold?
La strategia Buy and Hold si basa sull'acquisto e il mantenimento di opportuni strumenti finanziari come ETF o azioni per lunghi periodi di tempo. Questo ha senso solo se si dispone di un orizzonte temporale di molti anni o decenni e si è sicuri che i prezzi di tali strumenti finanziari aumenteranno nel lungo termine. In questo modo, è possibile sopportare e resistere alle fluttuazioni dei prezzi a breve termine con pazienza e fiducia nel progresso a lungo termine.
Molti investitori che adottano la strategia Buy and Hold optano per ETF azionari globali che rappresentano importanti settori dell'economia mondiale, basandosi sul loro crescita a lungo termine. Altri investitori, invece, puntano su specifici ETF tematici o aziende che si prevede avranno una crescita positiva e un aumento dei prezzi nel lungo termine.
Una strategia popolare tra le strategie di investimento Buy and Hold è anche quella dei dividendi, in cui si acquistano azioni o ETF che distribuiscono dividendi. Questi dividendi vengono spesso reinvestiti per aumentare il proprio portafoglio di titoli e trarre vantaggio dall'effetto del interesse composto.
Diversificazione con azioni e ETF nella strategia Buy and Hold
Gli investitori possono ridurre il rischio del proprio portafoglio adottando una strategia di Buy and Hold con azioni ed ETF basata sulla diversificazione. Gli investimenti vengono distribuiti su diverse società, settori, classi di asset, regioni e dimensioni aziendali in tutto il mondo. Evitando la concentrazione eccessiva di titoli in un'unica posizione, è possibile ridurre i rischi specifici legati a singole aziende o settori.
Gli ETF sono particolarmente adatti alla strategia di Buy and Hold poiché offrono già una diversificazione ampia, includendo numerosi titoli come azioni e replicando passivamente un indice. Ciò consente di risparmiare costi, tempo ed energia e può essere implementato regolarmente anche con importi modesti attraverso un piano di accumulo di ETF.
Tra i portafogli modello di ETF presto disponibili, extraETF ha creato diversi portafogli per principianti che si adattano bene alla strategia di Buy and Hold. Possono offrire una buona guida, soprattutto per i principianti.
I vantaggi del Buy and Hold
Importanti adeguamenti nonostante l'approccio Buy and Hold
L'obiettivo della strategia Buy and Hold è quello di acquistare titoli e mantenerli a lungo termine. Tuttavia, può essere utile rivedere regolarmente il proprio portafoglio, ad esempio semestralmente o annualmente, e apportare eventuali modifiche. A tal fine, viene spesso eseguito un cosiddetto riequilibrio (rebalancing), con il quale si ripristina l'allocazione degli asset originariamente scelta.
Ciò permette di riportare la ponderazione e, di conseguenza, il profilo di rischio del portafoglio al livello iniziale, al fine di raggiungere gli obiettivi di investimento a lungo termine e un'ottima performance.
Una variante della strategia Buy and Hold è il metodo Buy-Hold-and-Check, che viene utilizzato soprattutto negli investimenti individuali. In questo caso, gli investitori verificano regolarmente se la tesi di investimento originale è ancora valida per apportare eventuali modifiche.
I costi della strategia Buy and Hold
I costi della strategia Buy-and-Hold sono spesso significativamente inferiori rispetto alle strategie di investimento attive. Ciò è dovuto al fatto che questa strategia di lungo termine comporta meno transazioni. Ciò evita i costi di transazione e la tassazione anticipata dei profitti realizzati, consentendo di sfruttare maggiormente l'effetto dell'interesse composto nel lungo termine.
Non da ultimo, esiste una nota regola di borsa:
"Vai avanti e indietro svuota le tasche".
Anche i costi degli ETF tendono ad essere inferiori con la strategia Buy-and-Hold, il che a lungo termine favorisce il rendimento, poiché la loro replica passiva di un indice è molto conveniente e sono offerti numerosi piani di accumulo di ETF gratuiti.
Ciò si riflette anche nella differenza tra i fondi attivi e gli ETF, poiché le negoziazioni attive dei fondi e la loro gestione di solito sono più costose, quindi a lungo termine solo pochi fondi attivi riescono a superare gli ETF di confronto.
Complessivamente, i costi della strategia Buy-and-Hold possono variare in quanto i prodotti di investimento e anche i broker richiedono commissioni diverse. Se ci sono commissioni di custodia che vengono addebitate come una tariffa fissa o come percentuale del valore del deposito, queste non possono essere evitate nemmeno con la strategia Buy-and-Hold.
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Vantaggi e svantaggi della strategia Buy-and-Hold
La strategia Buy-and-Hold presenta vantaggi e svantaggi che riguardano sia gli aspetti scientifici che i fattori psicologici. Questi giocano un ruolo importante a causa delle fluttuazioni dei prezzi sui mercati e del loro impatto su di noi, così come dell'integrazione della strategia Buy-and-Hold nella vita quotidiana di molti investitori. Ma analizziamo più da vicino i vantaggi e gli svantaggi del Buy and Hold.
I vantaggi della strategia Buy and Hold
- Basato su solide basi scientifiche: Studi confermano che la strategia Buy-and-Hold funziona.
- Meno rischio: Una strategia Buy-and-Hold a lungo termine è generalmente meno rischiosa rispetto al trading a breve termine. Inoltre, tende a portare a minori fluttuazioni nel portafoglio.
- Benessere mentale: Meno stress e meno tempo richiesto, poiché non è necessario monitorare costantemente i mercati o effettuare frequenti operazioni di trading.
- Facile da capire: Implementazione semplice, anche per principianti, utilizzando ETF adeguati.
- Costi contenuti: Evitare i costi di transazione e le tasse anticipate può influire positivamente sul rendimento.
- Beneficio dell'effetto del interesse composto: La crescita esponenziale dell'effetto del interesse composto non viene interrotta da frequenti operazioni, ma può funzionare in modo particolarmente efficace grazie alla lunga detenzione dei titoli.
Svantaggi della strategia Buy and Hold
- Perseveranza: Affrontare le cadute dei prezzi può essere mentalmente difficile, ma mantenere la calma di solito porta vantaggi.
- Non adatto a periodi di investimento a breve termine: La strategia Buy-and-Hold è adatta solo per un orizzonte temporale di lungo periodo.
- Scelta degli investimenti giusti: Solo i titoli il cui prezzo è previsto aumenti nel lungo termine sono adatti. Altrimenti, si rischia di subire perdite.
- Perdere opportunità di guadagno a breve termine: Potrebbero essere perse opportunità redditizie di guadagno a breve termine.
- Tempismo sbagliato: Esiste il rischio di un momento di ingresso sbagliato. Tuttavia, questo rischio è solitamente più elevato nel trading a breve termine. Spesso un piano di risparmio aiuta a beneficiare dell'effetto del costo medio.
- Pazienza e disciplina: Resistere alle tentazioni del trading a breve termine e dei presunti guadagni veloci può essere molto difficile.
ConclusioneEcco come applicare correttamente la strategia Buy and Hold
Complessivamente, la strategia Buy and Hold consiste nell'acquistare e mantenere a lungo termine strumenti finanziari come azioni o ETF. Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione alla diversificazione per ridurre il rischio di mercato e selezionare titoli solidi il cui valore si prevede aumenti nel lungo periodo. La strategia Buy and Hold è facile da implementare, ha basi scientifiche e permette di risparmiare tempo, sforzi e costi.
Tuttavia, questa strategia richiede molta pazienza, disciplina e perseveranza. Gli investitori dovrebbero anche rivedere regolarmente il proprio portafoglio per assicurarsi che la distribuzione originale degli asset rimanga invariata e che si raggiungano gli obiettivi di investimento a lungo termine. In caso contrario, dovrebbe essere effettuato un riequilibrio.
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