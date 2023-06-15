La strategia Buy and Hold

La strategia del "Buy and Hold" viene utilizzata da molti investitori per ottenere rendimenti attraverso l'acquisto e il mantenimento a lungo termine di azioni o altri titoli. Il Buy and Hold è particolarmente adatto come strategia di investimento con gli ETF e può essere facilmente implementato con l'aiuto del gestore finanziario extraETF. Come diceva il maestro della borsa André Kostolany: "Compra azioni, prendi delle pillole per dormire e non guardare più i titoli. Dopo molti anni vedrai: sarai ricco."

In questa guida analizzeremo più da vicino perché la strategia del Buy and Hold si adatta particolarmente agli investitori cauti e avversi al rischio come strategia di investimento passiva, cosa la contraddistingue e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi.