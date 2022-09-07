ETF: accumulazione vs distribuzione

L'investimento in ETF è diventato sempre più popolare negli ultimi anni. Ci sono molti ETF diversi tra cui scegliere, tutti con l'obiettivo di generare rendimenti e trasferirli agli investitori. Ma come possiamo godere di questi rendimenti? Come possiamo sfruttare al meglio l'effetto dell'interesse composto? E fa differenza se un ETF è a distribuzione o ad accumulazione?

Quando decidi di acquistare un ETF, puoi scegliere tra due varianti: Ad accumulazione e a distribuzione. In questo articolo scoprirai cosa sono, come si differenziano e quali sono i loro vantaggi.