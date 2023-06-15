L'effetto del costo medio

L'Effetto del Cost Average può essere parte di una strategia di investimento semplice e automatizzata, ad esempio attraverso un piano di accumulo, che di solito non permette di individuare il punto più alto o più basso di un prezzo, ma può fornire agli investitori pazienti un prezzo medio. In questo modo, può anche avere un impatto psicologico e aiutare a ridurre le paure, soprattutto per coloro che sono nuovi ai piani di accumulo di ETF.

Tuttavia, è importante considerare gli obiettivi e le strategie di investimento individuali e non fare affidamento esclusivamente sull'Effetto del Cost Average. Inoltre, non è affatto una garanzia di rendimento, poiché il tipo di prodotto di investimento e altri fattori, come la strategia di investimento, la durata degli investimenti o la capacità di sopportare il rischio, giocano un ruolo importante. Pertanto, le perdite sono comunque possibili.