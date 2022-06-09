Come investire in ETF
Le risposte alle domande più importanti quando si acquistano gli ETF
Investire il denaro in un libretto di risparmio o in un conto corrente non produce quasi più interessi per i risparmiatori da alcuni anni. Pertanto, è necessario considerare alternative che offrano un rendimento più interessante a lungo termine. Durante la ricerca di tali alternative, gli ETF emergono come un'opzione attraente, in quanto offrono un rischio relativamente basso e un potenziale rendimento interessante. Gli ETF consentono di investire in modo ampio nel mercato azionario. Non sorprende quindi che ogni anno diventino sempre più popolari come forma di investimento e che il patrimonio investito in ETF stia crescendo costantemente.
Con oltre 20 milioni di risultati di ricerca sui motori di ricerca, ci sono molte informazioni disponibili sugli ETF. Ma come puoi acquistare questi fondi indicizzati negoziati in borsa? Perché dovresti farlo? Dove puoi acquistare gli ETF? E quali ETF sono adatti all'acquisto?
Ti mostreremo cosa considerare quando acquisti gli ETF e quali opzioni hai a disposizione per iniziare ad operare nel mercato azionario.
Essenziale in breveCome comprare gli ETF
ETF: acronimo di Exchange Traded Funds, sono fondi negoziati in borsa che mirano a replicare passivamente la performance di un indice specifico, come ad esempio l'indice azionario FTSE MIB. Il loro obiettivo è ottenere un rendimento simile a quello dell'indice di riferimento, investendo in un paniere di titoli che compongono quell'indice.
Opzioni di acquisto: Come investitore, hai diverse possibilità per acquistare gli ETF, sia come parte di un piano di risparmio regolare che come investimento unico.
Suggerimenti: La scelta degli ETF o dei fondi indicizzati negoziati in borsa dipende dalla tua strategia di investimento individuale, in cui fattori come la sicurezza o il rendimento desiderato giocano un ruolo importante. Prima di selezionare un ETF, considera attentamente i tuoi obiettivi di investimento. Se la tua priorità è la sicurezza, potresti optare per ETF che replicano indici ampi e diversificati, che coprono un'ampia gamma di titoli azionari o obbligazionari. Questo ti aiuterà a ridurre il rischio di concentrazione su singoli titoli o settori specifici.
Perché acquistare gli ETF?
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi indicizzati che vengono negoziati in borsa e seguono un indice il più fedelmente possibile. Ciò significa che con un solo ETF hai la possibilità di investire in un intero mercato.
Uno dei maggiori vantaggi degli ETF rispetto ai fondi a gestione attiva è la mancanza di un gestore. Di conseguenza, le commissioni di acquisto degli ETF sono relativamente basse. Questo ha reso i fondi indicizzati negoziati in borsa un'opzione di investimento popolare per molti investitori, in particolare per coloro che desiderano accumulare patrimonio a lungo termine.
Ma partiamo dall'inizio: I bassi tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE) e l'aumento dell'inflazione hanno contribuito a rendere quasi insignificanti i rendimenti degli investimenti di risparmio tradizionali come i conti correnti o i libretti di risparmio negli ultimi anni. Alcune banche addirittura applicano tassi di interesse negativi. Anche i conti deposito, a vista o a termine, offrono di solito rendimenti leggermente migliori, ma non riescono a compensare l'alta inflazione, risultando in un tasso di interesse reale negativo.
Gli investimenti in ETF (o nel mercato azionario e dei capitali in generale) comportano un rischio maggiore, ma offrono agli investitori maggiori opportunità di rendimento rispetto alle forme di risparmio tradizionali. Sono un'alternativa che consente di ottenere rendimenti potenzialmente più interessanti.
Lo sapevi giàCosti degli ETF
L'acquisto di ETF comporta costi e commissioni che possono variare a seconda dell'ETF e del fornitore. Il Total Expense Ratio (TER), ad esempio, include:
- Commissioni di gestione
- Commissioni di licenza
- Altri costi del fondo
Inoltre, ci sono commissioni di borsa standard o commissioni d'ordine per i titoli. Le commissioni associate all'acquisto di ETF si aggirano generalmente tra lo 0,15% e lo 0,5% all'anno. A confronto, le commissioni per l'acquisto di fondi attivi possono arrivare fino al 2% all'anno, oltre a eventuali commissioni di ingresso. Puoi trovare informazioni più dettagliate su questo argomento nella nostra guida sui costi degli ETF.
Ma perché c'è una così grande differenza tra i fondi a gestione attiva e gli ETF?
Con i fondi a gestione attiva, l'obiettivo del gestore del fondo è generare il miglior rendimento possibile. A tal fine, la gestione decide in quali titoli o azioni investire esattamente il denaro, basandosi sulla strategia di investimento specificata, e apporta costantemente le opportune modifiche. La differenza tra i fondi attivi e gli ETF risiede anche nel fatto che gli ETF, come forma di investimento passiva, non cercano di superare il rendimento dell'indice, ma di generare un rendimento simile. Seguendo passivamente l'indice sottostante, non è necessaria una costosa gestione attiva del fondo, il che rende gli ETF meno costosi.
In generale, è importante tenere presente che gli investimenti nel mercato dei capitali, inclusi gli ETF, comportano un certo rischio. Tuttavia, gli ETF di solito presentano un rischio di perdita inferiore rispetto agli investimenti in singole azioni. Ciò è dovuto al fatto che gli ETF raggruppano diversi titoli. Il rischio è quindi ampiamente diversificato: se uno di questi titoli subisce perdite, queste possono essere compensate dai guadagni degli altri titoli. Quando il rischio è ampiamente diversificato, si parla di diversificazione.
Quali ETF dovrei acquistare?
La scelta degli ETF da acquistare dipende principalmente dai tuoi obiettivi di investimento, dalla tua situazione finanziaria e dalla tua tolleranza al rischio, nonché dal tuo orizzonte temporale, dalla tua strategia di investimento e dalle tue preferenze personali. Pertanto, è essenziale informarsi accuratamente prima di acquistare un ETF al fine di evitare errori. Ad esempio, il denaro investito potrebbe essere destinato a un investimento a lungo termine per la costruzione di un patrimonio in vista della pensione. Inoltre, le preferenze personali possono influenzare la scelta degli ETF, come ad esempio gli investitori che desiderano acquistare solo quote di ETF legati a indici sostenibili.
Prima di effettuare un investimento, è importante prestare attenzione ai costi associati agli ETF, che possono ridurre il rendimento complessivo, e familiarizzarsi con i rischi specifici degli ETF.
Cosa fare prima di acquistare un ETF
Con i nostri elenchi di ETF presto disponibili, potrai filtrare in modo semplice e veloce gli ETF in base alle categorie che desideri, ad esempio per regione, paese o settore. Qui puoi vedere a colpo d'occhio i dati più importanti dei singoli ETF. Informazioni più dettagliate sono riportate nelle rispettive pagine di dettaglio, dove troverai anche il codice ISIN degli ETF, costituito da una combinazione unica di numeri e lettere con cui gli ETF possono essere identificati. Quando cerchi gli ETF da acquistare, puoi prendere nota di questo numero e inserirlo successivamente nella ricerca del tuo broker al momento dell'acquisto degli ETF.
Dove posso acquistare gli ETF?
Gli ETF possono essere acquistati, ad esempio, presso le banche o i broker online. Tramite questi ultimi è possibile creare un piano di risparmio in ETF o effettuare un acquisto una tantum. I fornitori possono avere una diversa selezione di ETF nella loro gamma. Per acquistare gli ETF, devi prima aprire un conto titoli.
Con questo conto titoli puoi conservare in modo sicuro gli ETF acquistati e accedervi in qualsiasi momento. Puoi anche utilizzarlo per negoziare altri titoli come azioni o fondi di investimento. Se dopo l'acquisto dei titoli maturano distribuzioni o dividendi, questi vengono trasferiti dalla banca direttamente sul tuo conto di compensazione. Ciò significa, ad esempio, che nel caso di ETF a distribuzione, al netto delle imposte, puoi avere un reddito accreditato sul tuo conto senza vendere gli ETF.
Esistono oltre 8.000 ETF in tutto il mondo e numerosi fornitori che offrono ETF. Non c'è da stupirsi che il mercato degli ETF - e quindi l'offerta di prodotti per te come investitore - sia cresciuto fortemente negli ultimi anni. In Europa, iShares, un marchio del gestore patrimoniale statunitense BlackRock, Xtrackers di DWS Investment e Amundi sono tra i maggiori e più noti fornitori di ETF.
Come posso acquistare gli ETF?
Puoi acquistare gli ETF non appena avrai aperto un conto deposito titoli presso una banca o un broker online. Prima di procedere all'acquisto, puoi informarti sui diversi ETF, come l'MSCI World, sulle pagine del profilo di extraETF.com. Puoi accedervi facilmente tramite la ricerca degli ETF, presto disponibile. Non appena avrai scelto uno o più ETF, potrai cercarli e ordinarli sulle piattaforme dei fornitori utilizzando i codici ISIN.
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- come e dove acquistare il tuo primo ETF
- quali strategie promettono il maggior successo a lungo termine
Guida passo passo per comprare ETF
Abbiamo preparato una guida completa sull'acquisto degli ETF. Con la maggior parte delle banche e dei provider, è sufficiente seguire solo 3 semplici passaggi per iniziare ad investire in breve tempo. Scopri tutto ciò che devi sapere sul processo di acquisto degli ETF, inclusi i requisiti, le opzioni di brokeraggio e le considerazioni importanti da tenere presente. Con questa guida, sarai pronto ad avventurarti nel mondo degli ETF e a iniziare a costruire il tuo portafoglio di investimenti.
Aprire un conto titoli: hai la possibilità di aprire un conto titoli presso una banca o un broker online. Solitamente, i broker online offrono una soluzione più conveniente e veloce, consentendoti di aprire un conto in pochi minuti con pochi clic. Ti consigliamo di dare un'occhiata al nostro confronto tra i broker ETF per valutare le opzioni disponibili. Dopo aver completato la procedura di legittimazione tramite posta o video ID, sarai pronto per iniziare a investire.
Selezionare l'ETF: Ci sono diverse opzioni per scegliere e acquistare gli ETF da diversi fornitori. Alcune piattaforme e banche offrono portafogli di ETF predefiniti in cui puoi investire. Tuttavia, è anche possibile creare il proprio portafoglio di ETF dopo aver fatto una ricerca preliminare e informativa.
Creare un PAC (piano di risparmio):
Con un piano di risparmio, puoi automaticamente versare un importo predefinito su base regolare, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale. Molte piattaforme consentono di iniziare con un importo minimo anche di soli 1 euro. Una volta attivato il piano, non dovrai più preoccuparti di eseguirlo manualmente, poiché verrà eseguito automaticamente finché avrai fondi sufficienti sul conto. Un piano di risparmio in ETF è adatto a tutti gli investitori che preferiscono investire piccole somme regolarmente anziché una grande quantità di denaro in un'unica soluzione e che desiderano evitare la necessità di monitorare costantemente i propri investimenti. Trova il piano di risparmio in ETF più adatto a te consultando il nostro confronto dei piani di risparmio disponibili.
Investimento una tantum:
Puoi anche acquistare le azioni dell'ETF in quote una tantum. L'importo dell'investimento può essere convertito nel rispettivo numero di quote al prezzo richiesto corrispondente. Con le banche online puoi inserire il numero di quote nella maschera d'ordine corrispondente e acquistare l'ETF. L'acquisto di ETF come investimento una tantum ha senso soprattutto per gli investitori che vogliono investire un importo maggiore.
Investimento una tantum:
Puoi anche acquistare le azioni dell'ETF in quote una tantum. L'importo dell'investimento può essere convertito nel rispettivo numero di quote al prezzo richiesto corrispondente. Con le banche online puoi inserire il numero di quote nella maschera d'ordine corrispondente e acquistare l'ETF. L'acquisto di ETF come investimento una tantum ha senso soprattutto per gli investitori che vogliono investire un importo maggiore.
ConclusioneEcco cosa devi considerare prima di acquistare un ETF.
La scelta degli ETF dipende da diversi fattori individuali, come la tua strategia di investimento personale e se preferisci acquistarli tramite un piano di risparmio o in un'unica soluzione. Pertanto, non esiste una risposta generale su quali ETF dovresti acquistare.
Puoi trovare informazioni dettagliate e altri criteri da considerare per la selezione degli ETF nella nostra guida sulla scelta degli ETF.
Una volta acquistati gli ETF desiderati, puoi gestire, analizzare e monitorare facilmente il tuo portafoglio utilizzando il nostro gestore finanziario (presto disponibile). In questo modo, sarai sempre in controllo dei tuoi ETF!