ETF per principianti
Scopri come accumulare ricchezza con successo attraverso gli ETF
In tempi di alta inflazione, l'investimento diventa ancora più importante. Per questo motivo, sempre più investitori si rivolgono agli ETF. In questo articolo forniamo utili consigli agli investitori principianti su come iniziare a investire negli ETF nel modo più semplice e conveniente possibile, sia attraverso un investimento iniziale che tramite un piano di accumulo di capitale (PAC) negli ETF, o una combinazione di entrambi.
Essenziale in breveIntroduzione agli ETF
Definizione: gli Exchange Traded Fund (ETF) sono fondi d'investimento che replicano l'andamento di un indice specifico come il FTSE MIB o l'MSCI World.
Rischio: investendo in un ampio numero di azioni o classi di attività, è possibile ridurre significativamente il rischio dell'investimento. Le azioni sono soggette a forti fluttuazioni, pertanto è consigliabile pianificare un orizzonte temporale a lungo termine quando si investe in azioni.
Rendimento: il rendimento degli ETF è legato alla performance dell'indice di riferimento. Questo può aumentare o diminuire in base all'andamento del mercato. Nel lungo termine, gli investimenti in azioni globali possono generare un rendimento medio annuo di circa il 7%.
Costi: gli ETF presentano costi molto contenuti, il che li rende particolarmente adatti all'accumulo di capitale a lungo termine. Minori sono i costi del tuo investimento, maggiori saranno i rendimenti che potrai ottenere rispetto al mercato.
Investire: è possibile investire negli ETF in una sola volta o attraverso un piano di risparmio dedicato agli ETF (PAC). È importante prestare attenzione ai costi di esecuzione. Utilizza il nostro confronto tra broker o il confronto tra PAC in ETF per individuare i broker più convenienti.
Parole chiave
|Termine
|Spiegazione
|Borsa valori
|Mercato in cui gli investitori possono acquistare e vendere titoli.
|Indice
|Un indice è un paniere di titoli che rappresenta un mercato specifico. I titoli inclusi possono essere, ad esempio, azioni, obbligazioni, valute, fondi o persino materie prime.
|Indice azionario
|Un indice azionario riflette il mercato azionario di un determinato paese o segmento di borsa.
|Fondi indicizzati
|I fondi indicizzati sono fondi che seguono un indice specifico il più fedelmente possibile.
|Obbligazioni
|Un'obbligazione è un titolo che garantisce all'acquirente il diritto al rimborso e al pagamento degli interessi.
|Azioni
|Le azioni sono titoli che certificano le quote di una società. Gli acquirenti diventano comproprietari della società con il loro investimento.
|Rendimento
|Il rendimento è il guadagno ottenuto da un investimento in un determinato periodo, solitamente espresso come percentuale del capitale investito.
|Rapporto di spesa totale
|Il rapporto di spesa totale (Total Expense Ratio, TER) rappresenta i costi annuali dei fondi di investimento ed è indicato nella scheda informativa dell'ETF selezionato.
|Diversificazione
|La diversificazione si riferisce alla strategia di ripartire l'investimento su diverse categorie di attività al fine di ridurre i rischi potenziali.
Gli ETF spiegati in modo semplice
Gli ETF (Exchange Traded Funds) sono fondi indicizzati che possono essere negoziati in borsa in qualsiasi momento. Un ETF cerca di replicare l'andamento di un indice specifico, come ad esempio l'MSCI World, nel modo più accurato possibile. A differenza dei fondi di investimento attivi, gli ETF non richiedono una gestione attiva del fondo, il che ha un impatto positivo sui costi e sul rendimento.
I principianti possono investire in ETF?
Certamente, quando investi come principiante in un ETF, l'importo del tuo investimento viene distribuito su numerose azioni. Ad esempio, con gli ETF che replicano l'indice MSCI World, stai investendo in circa 1.700 azioni. Se una singola azienda nell'indice sta affrontando difficoltà e il suo valore azionario diminuisce, non rappresenta un problema per te. Inoltre, il tuo capitale è investito in diversi paesi, regioni e settori. Gli ETF rappresentano quindi un'opportunità di investimento ideale per i principianti.
Gli ETF seguono sempre un indice uno a uno. Pertanto, i costi di gestione degli ETF sono significativamente più bassi rispetto a quelli dei fondi a gestione attiva, ad esempio. I costi degli ETF hanno in media un total expense ratio (TER) di appena lo 0,25% all'anno. Gli ETF favorevoli sono addirittura molto al di sotto di questo valore. Gli ETF sono quindi - non solo per i neofiti - la soluzione più conveniente per un investimento ampiamente diversificato nel mercato dei capitali.
Nonostante i vantaggi in termini di costi e gli alti rendimenti potenziali, devi essere preparato al fatto che anche un ETF sull'indice MSCI World può scendere del 50% o più in caso di crisi economica globale. Un investimento in ETF deve quindi essere sempre considerato a lungo termine. Più lungo è il tuo orizzonte di investimento, minore è il rischio di non ottenere un rendimento positivo con il tuo investimento in ETF.
Gli ETF: la scelta ideale per iniziare a investire
Investire in ETF passo dopo passo
A prima vista, l'investimento di denaro e la creazione di un patrimonio possono sembrare argomenti aridi e complessi, soprattutto per i principianti degli ETF. Tuttavia, questa valutazione è errata, perché costruire un patrimonio con gli ETF può essere davvero divertente!
Puoi iniziare a investire negli ETF in modo facile e conveniente, anche se sei un principiante:
- Apri un conto deposito: Inizia aprendo un conto deposito presso una banca o un intermediario finanziario. Questo ti permetterà di acquistare e detenere gli ETF nel tuo portafoglio.
- Seleziona l'indice: Scegli l'indice di riferimento che meglio rispecchia le tue preferenze e obiettivi di investimento. Ci sono diversi indici disponibili, come l'MSCI World o il FTSE 100, che rappresentano diverse categorie di attività o regioni geografiche.
- Scegli l'ETF giusto: Una volta selezionato l'indice, trova l'ETF che replica al meglio la sua performance. Considera i costi, la liquidità e la struttura dell'ETF prima di prendere una decisione.
Ora ti spiegheremo in dettaglio come funziona questo processo e ti forniremo tutte le informazioni necessarie per iniziare a investire con successo negli ETF.
Come posso aprire un conto titoli?
Per iniziare ad investire negli ETF come principiante, è necessario aprire un conto titoli. Questi conti vengono offerti da banche e broker online, e consentono di detenere gli ETF acquistati. È importante tenere presente che le banche applicano commissioni per l'esecuzione degli ordini di acquisto di titoli. Tuttavia, è fondamentale notare che tali commissioni possono variare significativamente da un fornitore all'altro. Prima di aprire un conto titoli, è consigliabile confrontare attentamente le commissioni e le condizioni offerte dai diversi provider, in modo da selezionare quello più conveniente per le proprie esigenze di investimento.
Suggerimento: se possiedi già un conto deposito presso una banca diretta, puoi valutare la qualità dell'offerta confrontando i diversi broker nel nostro confronto. Potrebbe essere opportuno aprire un nuovo conto deposito più vantaggioso. Leggi subito il confronto tra i broker per trovare l'opzione più interessante per te!
L'acquisto di ETF risulta particolarmente vantaggioso attraverso i cosiddetti neo-broker. Questi broker specializzati nel trading di titoli offrono commissioni molto convenienti grazie alla loro specializzazione nel settore. Spesso, le commissioni di negoziazione sono addirittura gratuite o comportano solo un piccolo costo fisso per l'investimento in ETF.
Le commissioni possono essere leggermente più elevate presso le classiche banche dirette o le filiali bancarie. Il costo di un ordine di titoli può variare da 10 a 60 euro, a seconda del volume di trading. Tuttavia, queste banche spesso offrono una gamma più ampia di prodotti e servizi aggiuntivi, come conti correnti o carte di credito.
Per valutare al meglio le opzioni disponibili, ti consigliamo di confrontare attentamente i diversi broker e le loro tariffe, in modo da selezionare quello che meglio si adatta alle tue esigenze di investimento e al tuo budget.
Suggerimento: effettuiamo regolarmente test sulle offerte dei broker di titoli. In base al nostro attuale confronto tra broker di ETF, possiamo raccomandare le offerte di BUXZero, Degiro, Directa, Fineco Bank, Scalable Capital e Trade Republic per i principianti degli ETF. Ti consigliamo di dare un'occhiata alle loro offerte e valutare quale si adatta meglio alle tue esigenze.
La corretta selezione dell'indice
Come già spiegato in precedenza, gli ETF fanno sempre riferimento a un indice specifico. Tuttavia, poiché ogni indice è diverso dagli altri, è importante comprendere nel dettaglio il meccanismo di composizione dell'indice. È essenziale evitare il rischio di una eccessiva concentrazione di singoli titoli all'interno dell'indice. Pertanto, è consigliabile esaminare attentamente la composizione dell'indice e verificare che il provider dell'indice abbia introdotto una ponderazione massima dei singoli titoli al fine di ridurre al minimo tale problema di concentrazione.
Ai principianti degli ETF consigliamo di concentrarsi specificamente su indici ampiamente diversificati, che comprendono azioni di paesi industrializzati ed emergenti. In questo modo, si distribuisce il capitale su molte migliaia di azioni e si evitano i rischi legati a singoli paesi o settori. Per implementare questa strategia con gli ETF, sono disponibili due concetti di indici.
Conoscenza degli ETF per i principianti: per accumulare un patrimonio in modo sensato nel lungo periodo, un investimento con uno o due ETF può essere del tutto sufficiente. In alternativa, come principiante, puoi anche considerare l'utilizzo degli ETF di portafoglio. In questo caso, oltre agli ETF azionari, investi anche in altre classi di attività, come ad esempio le obbligazioni. Questa strategia di diversificazione può contribuire a ridurre il rischio complessivo del tuo portafoglio di investimenti.
Quali sono gli ETF adatti ai principianti?
Attualmente in Italia sono disponibili circa 2.000 ETF negoziabili. Per i principianti degli ETF, è comprensibile il desiderio di individuare l'ETF più adatto per implementare un piano di risparmio o un investimento una tantum. Di seguito sono elencati alcuni ETF che possono essere acquistati come parte di un piano di risparmio o come investimento una tantum, con la possibilità in alcuni casi di beneficiare anche di commissioni gratuite.
1. Investire in un solo ETF
Per una soluzione semplice con un solo ETF, consigliamo sia ai principianti che agli investitori di considerare lo SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF o il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Questi due ETF coprono circa il 99% del mercato mondiale, con circa 9.300 e 2.900 società di 47 paesi rispettivamente. Non è possibile ottenere una maggiore diversificazione! La loro allocazione è del 10% nei mercati emergenti e del 90% nei paesi sviluppati.
Inoltre, lo SPDR MSCI ACWI UCITS ETF offre accesso alle azioni dei paesi industrializzati ed emergenti di tutto il mondo, anche se non include le small cap. Comprende comunque quasi 2.900 azioni ed è composto da 47 indici nazionali (23 dei mercati sviluppati e 24 dei mercati emergenti).
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- come piazzare la prima pietra per la costruzione del tuo patrimonio con gli ETF globali
- come e dove acquistare il tuo primo ETF
- quali strategie promettono il maggior successo a lungo termine
2 Consigli per un portafoglio con due ETF
Se desideri decidere autonomamente la composizione dei mercati sviluppati ed emergenti, puoi optare per due ETF regionali come descritto in precedenza.
La combinazione dell'iShares Core MSCI World UCITS ETF con l'iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF ti darà accesso alle performance di circa 1.500 delle maggiori società mondiali provenienti da 23 mercati sviluppati e circa 3.200 società a grande, media e piccola capitalizzazione provenienti da 24 mercati emergenti come Cina, Taiwan, India e Brasile. Suddividendo il portafoglio in due ETF, puoi determinare tu stesso la distribuzione tra paesi industrializzati e mercati emergenti.
Un'alternativa è combinare il Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF con il Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF. Un'allocazione possibile potrebbe essere investire il 70-60% nei mercati sviluppati e il restante 30-40% nei mercati emergenti. In questo modo, la quota di azioni dei mercati emergenti nel tuo portafoglio aumenterebbe rispetto agli ETF mondiali già pronti.
3 I migliori ETF di portafoglio per i principianti
Un'altra opzione per i principianti è quella di investire in un ETF di portafoglio. In questo caso, investi in un singolo ETF che comprende diversi ETF anziché singole azioni.
Il grande vantaggio è che, invece di investire solo in azioni, gli ETF di portafoglio allocano il tuo denaro anche in ETF obbligazionari. Ciò significa che il tuo investimento non è esclusivamente in azioni, ma può essere del 20%, 40%, 60% o 80%, a seconda dell'ETF di portafoglio scelto. Questo ti consente di ridurre ulteriormente il rischio di perdite significative e ti evita la fatica di creare un portafoglio di ETF da zero, diversificato tra diverse classi di attività.
Nel frattempo, questi ETF di portafoglio sono anche molto convenienti. Gli ETF più economici offerti dai fornitori iShares e Vanguard hanno un costo annuale di soli lo 0,25%. Anche se dovessi creare un portafoglio di ETF selezionando singoli ETF, i costi sarebbero simili, ma richiederebbero molto più impegno da parte tua. Gli ETF di portafoglio rappresentano una valida alternativa, soprattutto per i principianti che desiderano iniziare a risparmiare tramite un piano di accumulo di capitale in ETF.
ConclusioneQuanto è facile per i principianti investire in ETF
Investire nei mercati azionari globali con un singolo ETF è molto semplice. Lo SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF o il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF sono opzioni altamente consigliate. Se desideri personalizzare il tuo portafoglio, puoi utilizzare due ETF e bilanciare l'esposizione tra mercati sviluppati ed emergenti in base alle tue preferenze. Se preferisci mantenere le cose semplici e adattare l'allocazione azionaria al tuo livello di rischio, gli ETF di portafoglio rappresentano un'ottima alternativa per il tuo processo di accumulo patrimoniale.
Prima di acquistare gli ETF selezionati, è importante verificare le commissioni di negoziazione o le opzioni di risparmio offerte dal tuo broker. Puoi utilizzare il nostro confronto tra broker di ETF o il confronto tra piani di risparmio di ETF per individuare i broker più convenienti.
Ti auguriamo buona fortuna con i tuoi investimenti in ETF!