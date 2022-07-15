ETF per principianti

Gli ETF seguono sempre un indice uno a uno. Pertanto, i costi di gestione degli ETF sono significativamente più bassi rispetto a quelli dei fondi a gestione attiva, ad esempio. I costi degli ETF hanno in media un total expense ratio (TER) di appena lo 0,25% all'anno. Gli ETF favorevoli sono addirittura molto al di sotto di questo valore. Gli ETF sono quindi - non solo per i neofiti - la soluzione più conveniente per un investimento ampiamente diversificato nel mercato dei capitali.

Nonostante i vantaggi in termini di costi e gli alti rendimenti potenziali, devi essere preparato al fatto che anche un ETF sull'indice MSCI World può scendere del 50% o più in caso di crisi economica globale. Un investimento in ETF deve quindi essere sempre considerato a lungo termine. Più lungo è il tuo orizzonte di investimento, minore è il rischio di non ottenere un rendimento positivo con il tuo investimento in ETF.