La strategia core-satellite

In quel periodo, gli accademici statunitensi Fischer Black e Jack Treynor svilupparono ulteriormente l'ipotesi di efficienza del mercato elaborata da Eugene Fama. Questa ipotesi si basava sul presupposto che non fosse possibile per gli investitori ottenere un rendimento in eccesso nel lungo periodo. Secondo questa ipotesi, i prezzi conterrebbero già tutte le informazioni disponibili per il mercato, il che significa che non sarebbe possibile ottenere un vantaggio informativo che porti a rendimenti più elevati.

Tuttavia, Black e Treynor erano convinti che alcune azioni provenienti da mercati di nicchia o da investimenti secondari potessero sicuramente portare a un eccesso di rendimento. Per questo motivo sostenevano la necessità di combinare un investimento principale con un investimento satellite, in modo da poter sfruttare le opportunità di rendimento in eccesso.