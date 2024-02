Tutto sul risparmio: Qual è il modo migliore per risparmiare?

Uno dei modi più semplici per risparmiare è quello di fissare un obiettivo di risparmio fisso. Stabilisci un certo importo al mese o all'anno e assicurati di depositare regolarmente questa somma su un conto di risparmio o, dopo aver acquisito una conoscenza approfondita dell'argomento, investi in modo ampio e a lungo termine in ETF azionari globali, in ogni caso tramite un piano di risparmio in ETF. Entrambe le opzioni possono essere automatizzate con un ordine permanente sul conto di risparmio o tramite un piano di risparmio in ETF.

Un altro consiglio per risparmiare è quello di tenere un libro di bilancio e di tenere traccia esattamente di quanto spendi. Questo non solo ti aiuta a individuare numerosi potenziali di risparmio nella vita di tutti i giorni, ma ti offre anche una migliore panoramica delle tue spese e ti permette di risparmiare in modo mirato.