ETC: che cosa sono

Gli investitori che desiderano investire in ETC devono essere consapevoli dei seguenti 3 tipi di garanzia:

ETC con garanzia fisica

ETC completamente garantiti

ETC con garanzia di terzi

Con questi metodi di collateralizzazione, che analizzeremo in dettaglio di seguito, i fornitori di ETC mirano a minimizzare il rischio dell'emittente.

ETC con garanzia fisica

Gli ETC su materie prime - come i metalli industriali alluminio, rame e zinco o i metalli preziosi come oro, argento e platino - sono garantiti fisicamente. Gli ETC replicano più o meno esattamente il prezzo di mercato e ottengono una performance simile. Chi investe, ad esempio, in un ETC su un metallo prezioso come l'oro, depositato e garantito fisicamente, può quindi supporre che nel caveau del fiduciario ci siano effettivamente dei lingotti d'oro che corrispondono esattamente al valore della somma investita. Il rischio emittente può quindi essere escluso.

ETC completamente garantiti

Anche gli ETC completamente garantiti hanno un "collaterale" garantito. Tuttavia, questi collaterali depositati non sono merci fisiche e tangibili, ma prestiti ordinari concessi, ad esempio, da compagnie assicurative. I fondi sono costituiti da depositi in contanti degli istituti o da azioni con un elevato rating creditizio.

ETC con copertura di terzi

La garanzia tramite terzi si ha quando il rischio dell'emittente è sostenuto da una terza parte. Può trattarsi di istituti finanziari ma anche di altri gruppi che rispondono con le attività della propria azienda in caso di inadempienza dell'emittente. Ad esempio, esistono diversi ETC su materie prime come il petrolio, per la cui garanzia le principali società energetiche sono responsabili con i loro beni aziendali.