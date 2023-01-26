ETC: che cosa sono
Come negoziare gli Exchange Traded Commodities?
Un portafoglio bilanciato è composto da azioni, obbligazioni e materie prime. Mentre gli investitori possono coprire le prime due classi di attività in modo comodo ed economico con i fondi negoziati in borsa (ETF), per le materie prime come i metalli preziosi è necessario ricorrere agli exchange-traded commodities (ETC). Questi ultimi sono forse meno conosciuti tra gli investitori rispetto agli ETF, ma possono essere facilmente negoziati in borsa.
Cosa sono gli ETC? Come si può investire negli ETC? E come sono garantiti? Le risposte a queste e altre domande sono contenute in questa guida.
Essenziale in breveTutto ciò che riguarda l'investimento con gli ETC in sintesi
Definizione: gli ETC sono titoli negoziati in borsa che consentono agli investitori di investire in materie prime. Gli ETC sono titoli di debito, una forma speciale di certificati.
Differenza dagli ETF: la differenza principale tra ETF ed ETC è che gli ETC sono legalmente dei titoli al portatore, mentre gli ETF appartengono alle attività speciali.
Rischio: a differenza degli ETF, con gli ETC esiste un rischio emittente. In caso di insolvenza dell'emittente, gli investitori potrebbero non recuperare tutto o parte del capitale investito.
Collateralizzazione: al fine di ridurre il rischio dell'emittente con gli ETC, le obbligazioni sono ulteriormente garantite. Si distinguono tre tipi di garanzia: fisica, totale e di terzi.
Definizione: Che cos'è un ETC?
Un ETC (Exchange Traded Commodity) è un titolo negoziato in borsa che consente agli investitori di investire in materie prime. Gli ETC sono simili agli ETF, ma sono specializzati nella negoziazione di materie prime. Può trattarsi di materie prime come i metalli preziosi, i prodotti agricoli o le materie prime energetiche che vengono scambiate nelle borse merci. Gli ETC seguono quindi la performance di un indice di materie prime sottostante. Gli investitori possono investire in ETC attraverso la propria banca o il proprio broker.
Gli ETC offrono vantaggi simili a quelli dei fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF). Infatti, gli ETC hanno un prezzo più basso rispetto alle azioni o ai fondi tradizionali, sono molto trasparenti e strutturati in modo aperto. Inoltre, la durata degli ETC è illimitata, vengono scambiati continuamente in borsa e hanno un elevato grado di liquidità.
C'è solo un punto in cui gli ETC differiscono in modo significativo dagli ETF: da un punto di vista legale, gli ETF sono attività speciali. Il fornitore dell'ETF è quindi legalmente obbligato a depositare determinate garanzie per ridurre al minimo un eventuale default in caso di insolvenza. Per gli investitori, quindi, gli ETF non presentano alcun rischio emittente. Al contrario, gli ETC sono titoli di debito per la cui garanzia è responsabile il rispettivo emittente. In molti casi, tuttavia, l'emittente degli ETC investe il denaro direttamente nelle materie prime (deposito fisico). Questo è solitamente il caso di materie prime con costi di stoccaggio favorevoli, come l'oro o il rame. In altri casi, le attività degli investitori sono garantite da alcuni meccanismi di protezione, per cui il rischio di insolvenza degli ETC è relativamente basso.
Esempi di utilizzo degli ETC sono l'investimento in oro e l'investimento in materie prime. Gli ETC permettono agli investitori di entrare nel trading di materie prime senza dover possedere direttamente le materie prime fisiche. Offrono quindi un modo flessibile e liquido di investire nel mercato delle materie prime.
Qual è la differenza tra ETC ed ETF?
Gli ETF sono fondi passivi negoziati in borsa che seguono un indice sottostante. Al contrario, gli ETC seguono l'andamento dei prezzi delle materie prime attraverso un indice di materie prime. Queste includono metalli preziosi come l'oro e l'argento, materie prime agricole come il mais e il grano e altre materie prime. La differenza principale è che gli ETC hanno la forma giuridica di un titolo al portatore, mentre gli ETF sono beni speciali.
Le differenze sono quindi nei dettagli: le attività speciali degli ETF vanno di pari passo con i requisiti legali: in caso di insolvenza dell'emittente dell'ETF, i titoli sono protetti dall'accesso dei creditori. Il rischio per gli investitori è quindi minimo, la sicurezza è elevata.
Poiché gli ETC sono legalmente titoli di debito, gli investitori sono sempre esposti al rischio emittente, ossia all'improvvisa insolvenza del fornitore. Tuttavia, questo rischio viene solitamente ridotto da una garanzia aggiuntiva. Tuttavia, esistono notevoli differenze in questa forma di garanzia aggiuntiva.
La collateralizzazione degli ETC
Gli investitori che desiderano investire in ETC devono essere consapevoli dei seguenti 3 tipi di garanzia:
- ETC con garanzia fisica
- ETC completamente garantiti
- ETC con garanzia di terzi
Con questi metodi di collateralizzazione, che analizzeremo in dettaglio di seguito, i fornitori di ETC mirano a minimizzare il rischio dell'emittente.
ETC con garanzia fisica
Gli ETC su materie prime - come i metalli industriali alluminio, rame e zinco o i metalli preziosi come oro, argento e platino - sono garantiti fisicamente. Gli ETC replicano più o meno esattamente il prezzo di mercato e ottengono una performance simile. Chi investe, ad esempio, in un ETC su un metallo prezioso come l'oro, depositato e garantito fisicamente, può quindi supporre che nel caveau del fiduciario ci siano effettivamente dei lingotti d'oro che corrispondono esattamente al valore della somma investita. Il rischio emittente può quindi essere escluso.
ETC completamente garantiti
Anche gli ETC completamente garantiti hanno un "collaterale" garantito. Tuttavia, questi collaterali depositati non sono merci fisiche e tangibili, ma prestiti ordinari concessi, ad esempio, da compagnie assicurative. I fondi sono costituiti da depositi in contanti degli istituti o da azioni con un elevato rating creditizio.
ETC con copertura di terzi
La garanzia tramite terzi si ha quando il rischio dell'emittente è sostenuto da una terza parte. Può trattarsi di istituti finanziari ma anche di altri gruppi che rispondono con le attività della propria azienda in caso di inadempienza dell'emittente. Ad esempio, esistono diversi ETC su materie prime come il petrolio, per la cui garanzia le principali società energetiche sono responsabili con i loro beni aziendali.
Qual è il rischio degli ETC?
Un investimento in ETC è principalmente associato ai seguenti rischi:
- Rischio dell'emittente
- Rischio di variazione del prezzo
- Rischio di valuta
Poiché gli ETC sono legalmente titoli di debito, gli investitori devono innanzitutto considerare il rischio emittente. Quindi, se l'emittente dell'ETC fallisce per insolvenza, c'è il rischio di perdere il denaro investito - a differenza degli ETF, che sono attività speciali. Gli investitori devono tenere d'occhio l'affidabilità creditizia dell'emittente. Inoltre, gli ETC comportano un rischio di variazione del prezzo e un rischio di valuta, motivo per cui ora ne analizzeremo più da vicino i rischi.
Rischio dell'emittente
Il rischio dell'emittente si riferisce al rischio che l'emittente di titoli, come un ETC, non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. Ad esempio, in caso di insolvenza. Questo può riguardare titoli come le obbligazioni. Le possibili conseguenze di un tale rischio includono rinvii, pagamenti incompleti degli interessi o rimborsi solo proporzionali. Gli investitori devono quindi mettere in conto la possibilità di una perdita, anche totale, dell'investimento.
Rischio di variazione del prezzo
Gli ETC replicano la performance dell'attività sottostante, ossia la materia prima. Gli investitori sono quindi esposti al rischio di variazione del prezzo o al rischio di mercato. Se il prezzo della commodity replicata scende, l'ETC subisce una perdita. Se il prezzo sale, l'ETC ottiene un profitto. Gli investitori sono esposti a questo rischio anche quando fanno trading in borsa con altri titoli come azioni o obbligazioni.
Rischio di valuta
Uno dei rischi degli ETC è il rischio valutario. Le materie prime e i metalli preziosi sono raramente scambiati in euro. Di solito prevale il dollaro USA. La performance e il rendimento di un investimento che comporta un'esposizione a valute estere possono essere influenzati dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. Tuttavia, alcuni ETC dispongono di coperture valutarie.
Investire in ETC: un'opzione da considerare
Quali vantaggi si aspettano gli investitori dagli ETC?
Investire in ETC offre molti vantaggi come investire in fondi indicizzati negoziati in borsa (ETF). Per gli investitori, investire in ETC può avere un impatto diversificante sul mercato azionario. In fin dei conti, consente loro di accedere facilmente agli investimenti in materie prime e di beneficiare di prezzi favorevoli e trasparenza. Inoltre, la durata degli ETC è illimitata, vengono scambiati continuamente in borsa e hanno un elevato grado di liquidità.
Ma vediamo ora più da vicino i vantaggi degli ETC:
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Quanto costano gli ETC?
I costi dell'ETC sono solitamente compresi tra lo 0,00 e lo 0,59% all'anno. Questo rapporto di spesa totale include costi quali i costi di deposito e di gestione e i premi assicurativi. Possono essere sostenuti costi aggiuntivi per la custodia del conto titoli, per le transazioni e per la copertura valutaria.
ConclusioneETC - Che cos'è?
Un investimento in ETC è un modo comodo, conveniente e trasparente per includere le materie prime nel portafoglio come una delle varie classi di attività. Gli ETC possono quindi essere una componente aggiuntiva e sensata nell'asset allocation degli investitori.
Gli ETC sono legati alla performance di una commodity sottostante. Possono essere metalli industriali o preziosi, ma anche materie prime energetiche o agricole. A differenza dei famosi ETF, gli ETC non sono attività speciali, ma titoli di debito. Gli investitori in questi titoli devono quindi prestare attenzione al rischio emittente oltre che al rischio di variazione del prezzo e al rischio valutario e tenere d'occhio l'affidabilità creditizia dell'emittente. Per gli ETC negoziati quotidianamente in borsa, non è necessario un broker ETC speciale.
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