Gli ETF sul NASDAQ 100 sono un modo interessante per beneficiare del potenziale di innovazione e della crescita delle principali società tecnologiche. Questi ETF offrono un'ampia diversificazione all'interno del settore tecnologico, riducendo il rischio dei singoli titoli. Concentrandosi su aziende grandi e conosciute come Apple, Amazon, Microsoft e Nvidia, gli ETF sul NASDAQ 100 hanno ottenuto rendimenti elevati in passato.

Tuttavia, sono anche più esposti alla volatilità del mercato, soprattutto nei periodi in cui i titoli tecnologici sono sotto pressione. Inoltre, gli ETF sul NASDAQ 100 investono principalmente in società statunitensi, il che limita la diversificazione globale. Come aggiunta a un portafoglio ampiamente diversificato, un ETF sul NASDAQ 100 può essere un'aggiunta preziosa.

Per gli investitori a lungo termine che credono nel potenziale del settore tecnologico, investire in un ETF sul NASDAQ 100 può essere una strategia vantaggiosa.