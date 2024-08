Quanti ETF hanno senso nel portafoglio?

Per illustrare questo aspetto, abbiamo creato due portafogli ETF di esempio che si differenziano per l'asset allocation, ovvero la ponderazione delle classi di attività, e per il rischio. Entrambi i portafogli sono completamente a rischio.

Portafoglio ETF offensivo

Nel nostro esempio di portafoglio offensivo, gli ETF azionari dominano con una ponderazione del 70%. In questo caso puoi investire in fondi indicizzati negoziati in borsa con diversi focus di investimento. Nel farlo, devi prestare attenzione a una diversificazione sufficientemente ampia che includa, tra l'altro, paesi industrializzati ed emergenti, nonché vari settori e dimensioni di aziende.

Anche le obbligazioni non dovrebbero mancare in un portafoglio offensivo. Servono come diversificazione e garantiscono un margine di fluttuazione (volatilità) inferiore. In questo esempio di portafoglio, rappresentano il 10%. Più alta è la quota di obbligazioni, minore è il rischio complessivo, ma anche il rendimento. Il restante 20% è investito in ETF su materie prime ed ETF immobiliari al 10% ciascuno, che servono a diversificare ulteriormente il portafoglio.

Portafoglio di ETF difensivi

Nel nostro esempio di portafoglio ETF difensivo, gli ETF obbligazionari hanno una ponderazione significativamente più alta (40%) e gli ETF azionari più bassa rispetto al nostro portafoglio offensivo. L'obiettivo è quello di mantenere più basse le fluttuazioni del valore del portafoglio difensivo.

Tuttavia, a causa della minore quota di ETF azionari, le opportunità di rendimento a lungo termine saranno probabilmente inferiori. Oltre alla diversificazione, la natura difensiva di un investimento può essere controllata principalmente dall'entità della parte di attività priva di rischio e da un ampio gruzzolo in uno o più conti call money.

Il video seguente affronta anche la questione di come costruire un portafoglio di ETF passo dopo passo: