ETF: rendimenti e performance

Quindi, se scegli prodotti di investimento progettati per garantire la massima sicurezza, in genere non ti viene automaticamente garantito un rendimento superiore alla media. Devi assumerti una certa quantità di rischio. Se poi l'investimento ottiene un rendimento superiore, il denaro extra è una sorta di bonus per aver assunto un rischio maggiore.

Tuttavia, il rapporto può essere spostato leggermente a favore dell'investitore. Questo si può ottenere attraverso la diversificazione. Diversificare significa distribuire il rischio di un investimento su più spalle.

In parole povere, gli investitori non dovrebbero mettere tutte le loro uova in un solo paniere, ad esempio investendo tutti i loro risparmi in un'unica azione. Il bene e il male dell'accumulo di attività dipendono dall'andamento degli affari di una società. In questo caso, l'intera operazione è più simile a un gioco d'azzardo e può comportare perdite elevate o addirittura una perdita totale. Un investimento ampiamente diversificato in un ETF azionario globale con un orizzonte di investimento a lungo termine, invece, offre ottime opportunità di rendimento. E con il rischio relativamente basso degli ETF.