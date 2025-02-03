Gli ETF Dow Jones Global Titans 50 danno accesso a 50 società multinazionali quotate nelle borse dei paesi che fanno parte della famiglia dell'indice DJGI. I titoli vengono selezionati in base a classifiche basate sulla capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera, sul fatturato e sull'utile netto. La ponderazione si basa sulla capitalizzazione di mercato a fluttuazione libera.

Gli ETF sono particolarmente adatti agli investitori a lungo termine che vogliono beneficiare della stabilità e della crescita delle principali società. Concentrandosi su società appartenenti a settori come la tecnologia, la sanità o le comunicazioni, questi ETF possono offrire solide opportunità di rendimento e un continuo apprezzamento del capitale, ma non sono molto diversificati con 50 titoli.

Nota: in questo ETF il settore tecnologico ha un peso particolarmente elevato (oltre il 35%), il che può rappresentare un rischio di concentrazione.

Se questo ETF è in linea con la tua strategia di investimento e hai analizzato i rischi, potrebbe essere opportuno acquistare un ETF Dow Jones Global Titans 50 o un piano di risparmio. Un ETF Dow Jones Global Titans 50 può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.