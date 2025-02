Un investimento in un ETF Dow Jones Industrial Average investe in società di un solo paese, il che significa che non c'è diversificazione globale. Lo spread è molto basso, con solo 30 società. Questo può comportare rischi maggiori o fluttuazioni dell'ETF. Nonostante la lunga tradizione dell'indice Dow Jones Industrial Average, la sua ponderazione differisce da quella di altri indici comuni come l'S&P 500 o il NASDAQ 100. Questo non è necessariamente un aspetto negativo. Questo non è necessariamente un aspetto negativo di per sé, ma è necessario che tu ne sia consapevole in anticipo.

Se questo ETF è in linea con la tua strategia di investimento e hai analizzato i rischi, l'acquisto di un ETF Dow Jones o di un piano di risparmio su di esso può avere senso. Un ETF Dow Jones può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.