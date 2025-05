Un investimento in un ETF MSCI USA investe in società azionarie di un unico paese. Ciò significa che non vi è alcuna diversificazione globale. Un particolare vantaggio dell'ETF MSCI USA è che ti permette di investire in uno dei paesi più forti dal punto di vista economico e che molte delle società presenti in questo indice spesso guadagnano in molti paesi del mondo.

Se sei consapevole di questo orientamento dell'ETF e se questo si adatta alla tua strategia di investimento, l'acquisto di un ETF MSCI USA o di un piano di risparmio su di esso può avere senso. Un ETF MSCI USA può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.