Un ETF sull'MSCI Emerging Markets investe in molte società promettenti dei mercati emergenti, il cui potenziale di crescita può essere capitalizzato. Tuttavia, gli investimenti nei mercati emergenti comportano anche notevoli rischi, come ad esempio mercati dei capitali più o meno regolamentati o incertezze politiche. Tuttavia, un ETF sull'MSCI Emerging Markets può aumentare la diversificazione del tuo portafoglio d'investimento ed è molto popolare come aggiunta a un ETF sull'MSCI World, ad esempio.

In generale, prima di investire dovresti acquisire una solida conoscenza finanziaria di base e analizzare attentamente i vantaggi e gli svantaggi dell'investimento in un ETF sull'MSCI Emerging Markets. Un ETF sull'MSCI Emerging Markets può essere una componente promettente di una strategia core-satellite, non solo in combinazione con un ETF sull'MSCI World.