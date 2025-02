Gli ETF sui mercati globali rappresentano un'interessante opportunità di investimento per molti investitori in quanto offrono un elevato grado di diversificazione. Un singolo investimento in un ETF sui mercati globali può investire in diverse migliaia di azioni di regioni, settori e dimensioni diverse. Questa ampia diversificazione riduce il rischio associato all'investimento in singoli titoli o mercati e aumenta la stabilità del portafoglio.

Esistono numerosi ETF che rendono investibili i mercati globali, quindi gli investitori possono scegliere tra una varietà di prodotti che si adattano alle loro esigenze individuali. Questo crea una forte concorrenza tra i fornitori di ETF e riduce i costi. Gli ETF sui mercati globali sono disponibili a partire dallo 0,07% annuo di costi. Un investimento di 10.000 euro costa quindi solo 7 euro di commissioni all'anno.

Esiste anche un'ampia gamma di piani di risparmio in ETF per questi mercati, che rendono particolarmente facile l'investimento regolare e automatico in questi prodotti diversificati. Per la maggior parte degli investitori, gli ETF globali sono quindi perfettamente adatti a costituire un patrimonio a lungo termine e a beneficiare della crescita economica globale.