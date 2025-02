I Paesi emergenti, noti anche come mercati emergenti, sono economie che si trovano in una fase di sviluppo intermedia tra i Paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati. Questi paesi presentano spesso una crescita economica dinamica, un'industrializzazione e un'urbanizzazione crescenti e un tenore di vita in aumento. I mercati emergenti sono tipicamente caratterizzati da una classe media in crescita e da una struttura demografica giovane, che favoriscono la futura crescita economica. Tuttavia, gli investimenti nei mercati emergenti sono spesso associati a rischi politici, normativi e sociali più elevati. Esempi di mercati emergenti sono Brasile, India, Cina e Sudafrica.

Per gli investitori in ETF sui mercati emergenti, è importante sapere come i principali fornitori di indici come MSCI o FTSE classificano i paesi del mondo. Il fornitore di indici MSCI, ad esempio, divide il mondo in quattro diversi segmenti di mercato: