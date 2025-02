Se un ETF sul FTSE All-World da solo sia sufficiente come ETF globale nel lungo periodo dipende da vari fattori, come la tua strategia d'investimento, la tua capacità di sopportare il rischio e la durata dell'investimento, nonché l'asset allocation del tuo portafoglio. Grazie all'ampia diversificazione tra migliaia di società dei mercati industrializzati ed emergenti, il rischio di investimento e le fluttuazioni di valore possono essere inferiori. Tuttavia, gli ETF sul FTSE All-World non contengono praticamente nessuna small cap.

Puoi trovare maggiori dettagli su questa questione nel nostro articolo ETF mondiali come investimento sottostante. In esso vengono illustrate in dettaglio le caratteristiche dei vari indici mondiali.