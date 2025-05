Se un ETF MSCI ACWI da solo è sufficiente come ETF globale nel lungo periodo dipende da vari fattori come la tua strategia d'investimento, la tua capacità di sopportare il rischio e la durata dell'investimento, nonché l'asset allocation del tuo portafoglio. Il fatto è che un ETF MSCI ACWI ha già una diversificazione molto ampia, ma questa è molto più elevata negli ETF globali come l'MSCI ACWI IMI con una componente aggiuntiva di mercati emergenti e small cap.

