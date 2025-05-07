L'indice Russell 2000 traccia la performance delle azioni statunitensi a piccola capitalizzazione. L'indice è composto da 2.000 membri dell'indice ed è stato utilizzato da Russell nel 1984 come primo indice per misurare il segmento di mercato delle small-cap. Dalla sua nascita, il Russell 2000 è diventato il benchmark più utilizzato per le azioni delle small cap statunitensi e copre circa il 93% di tutte le small cap statunitensi.

Un ETF sull'indice Russell 2000 si concentra sulle società degli Stati Uniti. I settori più rappresentati nell'indice Russell 2000 sono: Tecnologia (17,11%), Industriali (15,66%), Sanità (15,23%) e Finanziari (14,03%) (al 6 maggio 2024).

Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF Russell 2000 ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF Russell 2000 è più adatto a te.