Investire negli ETF Russell 2000
Qual è il miglior ETF Russell 2000?
L'indice Russell 2000 traccia la performance delle azioni statunitensi a piccola capitalizzazione. L'indice è composto da 2.000 membri dell'indice ed è stato utilizzato da Russell nel 1984 come primo indice per misurare il segmento di mercato delle small-cap. Dalla sua nascita, il Russell 2000 è diventato il benchmark più utilizzato per le azioni delle small cap statunitensi e copre circa il 93% di tutte le small cap statunitensi.
Un ETF sull'indice Russell 2000 si concentra sulle società degli Stati Uniti. I settori più rappresentati nell'indice Russell 2000 sono: Tecnologia (17,11%), Industriali (15,66%), Sanità (15,23%) e Finanziari (14,03%) (al 6 maggio 2024).
Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF Russell 2000 ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF Russell 2000 è più adatto a te.
Fatti sul Russell 2000
2.000
1
Super Micro Computer (1,76 %), MicroStrategy (0,64 %), Comfort Systems (0,44 %)
FTSE
Fonte: extraETF, Data: 17 mag 2024
Fonte: extraETF, Data: 17 mag 2024
Gli ETF Russell 2000 hanno senso?
Un investimento in un ETF Russell 2000 investe in società di un solo paese, il che significa che non c'è diversificazione globale. La diffusione è elevata con oltre 2000 società, ma l'investimento è limitato alle small cap. Questo può comportare rischi maggiori o fluttuazioni dell'ETF. Tuttavia, il fatto che le società più piccole agiscano spesso in modo molto flessibile e possano generare una crescita molto elevata depone a favore di un ETF Russell 2000.
Se sei consapevole di questo orientamento dell'ETF e se questo si adatta alla tua strategia di investimento, l'acquisto di un ETF Russell 2000 o di un piano di risparmio su di esso può avere senso. Un ETF Russell 2000 può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato, ad esempio in aggiunta agli ETF globali standard.
ETF Russell 2000 a confronto
Qui puoi trovare i migliori ETF Russell 2000. Quali di questi ETF hanno storicamente garantito i migliori rendimenti? Quali hanno i costi più bassi o il volume di fondi più elevato?
Le informazioni contenute nella tabella sottostante risponderanno a queste e a molte altre domande per permetterti di prendere una decisione consapevole.
Confronto delle performance dei migliori ETF Russell 2000
Come si sono comportati finora i singoli ETF Russell 2000? Qui puoi confrontare le performance dei vari ETF Russell 2000 in un grafico.
Nota bene: le performance storiche non sono una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF Russell 2000?
Gli ETF Russell 2000 possono essere acquistati, ad esempio, presso le banche o i broker online. Questi possono essere utilizzati per creare un piano di risparmio in ETF o per effettuare un acquisto una tantum. I fornitori possono avere una selezione diversa di ETF nella loro gamma. Per acquistare gli ETF, devi prima aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF del Russell 2000
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF Russell 2000. Un ETF deve avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro per essere redditizio per il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF.
Ultime notizie sugli ETF Russell 2000
Qui puoi trovare le ultime notizie sugli ETF Russell 2000.
Piani di risparmio sugli ETF Russell 2000
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF Russell 2000
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF Russell 2000. Devi prendere in considerazione questi punti.
- Potenziale di crescita: le società più piccole offrono spesso maggiori opportunità di crescita rispetto alle società più grandi e consolidate.
- Diversificazione: l'ETF offre l'accesso a 2000 società a piccola capitalizzazione, il che comporta una più ampia diffusione del rischio.
- Innovazione: le società più piccole sono spesso più agili e innovative, il che può portare a una crescita superiore alla media.
- Indipendenza dalle grandi aziende: una minore dipendenza dalle grandi aziende può portare a profili di rendimento diversi.
- Nicchie di mercato : le società a piccola capitalizzazione possono sfruttare opportunità di mercato meno rilevanti o accessibili per le società più grandi.
Svantaggi degli ETF Russell 2000
Abbiamo riassunto per te i principali svantaggi degli ETF Russell 2000. Devi tenere a mente questi punti.
- Minore esposizione internazionale: il Russell 2000 si concentra sulle società statunitensi e offre una minore diversificazione globale.
- Maggiore volatilità: le società più piccole sono spesso più volatili e più soggette alle fluttuazioni economiche e di mercato.
- Minore liquidità: i titoli delle società più piccole sono meno liquidi e questo può portare a una maggiore volatilità dei prezzi.
- Costi più elevati: i costi di gestione e gli spread di negoziazione possono essere più elevati per gli ETF a piccola capitalizzazione rispetto a quelli a grande capitalizzazione.
ConclusioneSfruttare le opportunità del fattore dimensionale con le scorte di seconda linea
Un ETF Russell 2000 può essere un'aggiunta interessante a un portafoglio globale standard. Dopo tutto, il Russell 2000 comprende società a piccola capitalizzazione che non sono rappresentate o spesso sono sottorappresentate in molti indici. Tuttavia, devi sapere che le società del Russell 2000 sono esclusivamente statunitensi e possono subire forti oscillazioni a causa delle loro dimensioni ridotte.
Domande frequenti sugli ETF Russell 2000
