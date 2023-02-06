ETF vs. ETC: qual è la differenza?

Investire in prodotti di investimento come gli ETF (Exchange Traded Funds) e gli ETC (Exchange Traded Commodities) può essere un modo interessante per diversificare un portafoglio, in quanto possono essere utilizzati, tra l'altro, per rappresentare diverse classi di attività nel proprio conto titoli. Entrambi i tipi di prodotti sono negoziabili in borsa e hanno caratteristiche specifiche.

Ma cosa sono in realtà gli ETF e gli ETC? Quali sono le differenze tra loro? E quali sono i rischi associati a ciascuno di essi?

In questa guida forniamo una panoramica dettagliata sugli ETF e sull'investimento in materie prime e metalli preziosi con gli ETC. Nel farlo, mettiamo in evidenza le differenze tra i due strumenti per aiutarti a prendere una decisione informata e a ridurre al minimo i rischi associati.