Sì, investire in ETF sul Brasile può essere sensato, in quanto il paese è uno dei più grandi al mondo, è ricco di materie prime e si trova in una regione potenzialmente promettente grazie alla sua posizione in Sud America. Inoltre, il paese non applica la ritenuta alla fonte. Tuttavia, un investimento in Brasile è soggetto ai rischi specifici di molti paesi emergenti, tra cui la povertà di gran parte della popolazione e una minore stabilità politica. Anche i cambiamenti climatici e la minaccia alla foresta pluviale possono avere un impatto sull'economia brasiliana.

Inoltre, con un ETF sul Brasile si investe in aziende di un unico paese, il che significa che non si ottiene una diversificazione globale.

Se sei a conoscenza di questa caratteristica dell'ETF e se questa è in linea con la tua strategia d'investimento, può avere senso acquistare un ETF Brasile o un piano di risparmio ad esso dedicato. Un ETF sul Brasile può anche essere un'aggiunta adeguata a un portafoglio ampiamente diversificato.