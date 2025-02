ETF sull'Italia

Con alcuni ETF sulle Nazioni puoi investire in Paesi come l'Italia. In termini di produzione economica assoluta, l'Italia è la nona economia del mondo e la terza dell'UE. È l'undicesima nazione per importazioni e l'ottava per esportazioni al mondo.

D'altra parte, la crisi dell'euro e del debito ha portato il Paese a una recessione, che è stata combattuta nel 2014. I principali partner commerciali dell'Italia sono gli Stati membri dell'UE, Germania e Francia, sia in termini di esportazioni che di importazioni.

Scopri come investire nel mercato azionario italiano in modo conveniente e diversificato con gli ETF sulle Nazioni come questo. Ti forniamo informazioni importanti per ampliare con successo il tuo portafoglio.