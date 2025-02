Sì, investire in ETF sulla Francia può avere senso, in quanto la Francia è considerata un grande paese industrializzato. Gli ETF sulla Francia, come l'indice CAC 40, si concentrano sulle grandi aziende e sui settori industriale e dei consumi discrezionali.

Attenzione: un investimento in un ETF Francia limita il tuo investimento a un solo paese. Ciò significa che la diversificazione non è globale, il che può aumentare il rischio di investimento. Per questo motivo, prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario avere una solida conoscenza finanziaria e verificare prima l'idoneità di ogni singolo prodotto.