ETF Nord America

Gli ETF del Nord America possono essere un'opzione d'investimento ragionevole, ma è bene notare che questi ETF sono fortemente sovrappesati negli Stati Uniti. Poiché gli Stati Uniti sono la componente principale di questi ETF, potrebbe essere più conveniente per gli investitori investire direttamente in ETF statunitensi, che spesso hanno costi di gestione inferiori.

Per gli investitori che desiderano beneficiare in modo specifico della performance dell'economia canadese, esistono speciali ETF Canada. Questi offrono l'opportunità di investire in modo specifico in società canadesi, il che può essere particolarmente vantaggioso in caso di sviluppi economici positivi in Canada.

In generale, gli investitori dovrebbero esaminare attentamente la struttura e i costi degli ETF e valutare se un investimento diretto in ETF di un paese specifico, come quelli sugli USA o sul Canada, sia più sensato di un investimento più ampio nel Nord America.