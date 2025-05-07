Con alcuni ETF nazionali puoi investire in paesi come gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti vengono misurati in termini di produzione economica assoluta, sono l'economia più grande del mondo. Sono anche la prima nazione per importazioni e la seconda per esportazioni. D'altra parte, il paese è in testa alla classifica dei paesi con il maggior deficit commerciale. Tra i partner commerciali più importanti degli USA figurano i partner NAFTA Canada, Messico e Cina, sia in termini di esportazioni che di importazioni.

Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF statunitensi ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF USA è più adatto a te.