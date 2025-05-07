Investire negli ETF USA
Qual è il miglior ETF USA?
Con alcuni ETF nazionali puoi investire in paesi come gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti vengono misurati in termini di produzione economica assoluta, sono l'economia più grande del mondo. Sono anche la prima nazione per importazioni e la seconda per esportazioni. D'altra parte, il paese è in testa alla classifica dei paesi con il maggior deficit commerciale. Tra i partner commerciali più importanti degli USA figurano i partner NAFTA Canada, Messico e Cina, sia in termini di esportazioni che di importazioni.
Ti mostriamo in quali categorie i singoli ETF statunitensi ottengono le migliori performance e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questi ETF. Questo ti aiuterà a determinare quale ETF USA è più adatto a te.
Fatti sugli Stati Uniti
333,3 Mio. (Stand: 2022)
9.826.675,00 km²
50
25,44 Billionen US-Dollar (Stand: 2022)
Fonte: extraETF, Data: 28 mag 2024
Gli ETF USA hanno senso?
Investire negli Stati Uniti, una delle economie più forti del mondo, può essere sensato, ma non è garanzia di performance future. L'obiettivo di investimento degli ETF statunitensi può essere molto diverso. Ad esempio, fa una grande differenza se si copre il mercato azionario statunitense con 500 titoli tramite un ETF S&P 500, se ci si concentra soprattutto sui titoli tecnologici con un ETF NASDAQ 100 o se si investe nelle small cap statunitensi con un ETF Russell 2000.
Attenzione: un investimento in un ETF statunitense limita il tuo investimento a un solo paese. Ciò significa che la diversificazione non è globale, il che può aumentare il rischio di investimento. Per questo motivo, prima di effettuare qualsiasi investimento è necessario avere una solida conoscenza finanziaria e verificare prima l'idoneità di ogni singolo prodotto.
ETF USA a confronto
Qui troverai i migliori ETF USA. Quali di questi ETF hanno storicamente garantito i migliori rendimenti? Quali hanno i costi più bassi o il volume di fondi più elevato?
Le informazioni contenute nella tabella sottostante risponderanno a queste e a molte altre domande per permetterti di prendere una decisione consapevole.
Confronto delle performance dei migliori ETF USA
Come si sono comportati finora i singoli ETF USA a confronto? Qui puoi confrontare le performance dei vari ETF USA in un grafico.
Nota bene: la performance storica non è una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF USA?
Gli ETF USA possono essere acquistati, ad esempio, presso le banche o i broker online. Questi possono essere utilizzati per creare un piano di risparmio in ETF o per effettuare un acquisto una tantum. I fornitori possono avere una selezione diversa di ETF nella loro gamma. Per acquistare gli ETF, devi prima aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF USA
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF USA. Un ETF deve avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro per essere redditizio per il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF.
Ultime notizie sugli ETF USA
Qui puoi trovare le ultime notizie sugli ETF USA.
DWS senkt massiv die Gebühren bei diesen Kern-ETFs von Xtrackers
Die beliebtesten ETF-Sparpläne der Deutschen im Check
Donald Trump ist wieder da: Das sind die wahrscheinlichsten Szenarien
Piani di risparmio sugli ETF USA
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF USA
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF statunitensi. Devi tenere a mente questi punti.
- Diversificato: Ampia diversificazione all'interno dell'ETF tra le società statunitensi di un'ampia gamma di settori negli USA.
- Spesso si tratta di società globali orientate al mondo: molte società statunitensi, soprattutto quelle a grande capitalizzazione, sono società globali. Spesso guadagnano in tutto il mondo.
- Costi bassi: gli ETF USA hanno un basso rapporto di spesa. Anche rispetto a molti altri ETF.
- Mercato azionario consolidato: ad oggi, il mercato azionario statunitense è uno dei più forti al mondo. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che questo rimanga tale anche in futuro.
Svantaggi degli ETF USA
Abbiamo riassunto per te i principali svantaggi degli ETF statunitensi. Devi tenere a mente questi punti.
- Un solo paese: un indice USA di solito si concentra sulle società di un solo paese, il che può rappresentare un rischio di cluster.
- Diversi focus di investimento: gli ETF USA e i loro indici sono spesso molto diversi tra loro. Ad esempio, gli Stati Uniti d'America possono essere coperti in modo abbastanza ampio con 500 azioni tramite un ETF S&P 500, con un ETF NASDAQ 100 incentrato principalmente sulla tecnologia o con società più piccole con un ETF Russell 2000.
- Mancano i mercati emergenti: Un indice USA non include alcuna società pubblica dei mercati emergenti. Si può fare un'eccezione se le società di altri paesi sono incluse nell'indice perché sono quotate alla borsa statunitense.
ConclusioneVarie opportunità per investire negli Stati Uniti
Gli ETF USA possono essere molto diversi tra loro. Prima di investire in questi ETF è importante analizzare attentamente la loro strategia di investimento e il loro obiettivo. Che si tratti dell'S&P 500, del Nasdaq 100, del Dow Jones Industrial Average o del Russell 2000, tutti questi indici hanno focus, settori e pesi diversi, oltre a un numero diverso di società.
In passato, un investimento negli Stati Uniti tramite ETF comuni, come l'S&P 500, ha solitamente dato buoni risultati nel lungo periodo. Tuttavia, questo non rappresenta una garanzia per il futuro. In generale, con gli ETF statunitensi devi essere consapevole che stai investendo in un unico paese, il che può ridurre la diversificazione e aumentare il rischio. Nell'ambito di un portafoglio ampiamente diversificato e con una sufficiente conoscenza finanziaria preliminare, gli ETF statunitensi possono spesso offrire grandi opportunità per il futuro.
Domande frequenti sugli ETF USA
Avviso affiliato
I link contrassegnati con un asterisco (*) sono link pubblicitari o di affiliazione. Se acquisti o completi un'azione tramite questi link, riceveremo una commissione dal fornitore. Non subirai svantaggi o costi aggiuntivi. Utilizziamo queste entrate per finanziare la nostra offerta gratuita. Grazie per il tuo supporto.