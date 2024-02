Le abbreviazioni dell'ETF spiegate in modo semplice

Altre abbreviazioni si trovano spesso alla fine del nome di un ETF. Sono indicate per descrivere gli ETF in modo più dettagliato e per facilitare la selezione.

Note sulla valuta

Dopo il nome dell'indice si trovano spesso altre informazioni sulla valuta dell'ETF. Spesso indicano anche se l'ETF ha una copertura valutaria. Ad esempio, l'abbreviazione EUR Hedged significa che questo ETF ha una copertura valutaria contro il dollaro USA. Alcuni di questi ETF con copertura valutaria hanno l'aggiunta di Daily o Monthly. Questi dettagli indicano l'intervallo di tempo in cui la copertura valutaria viene regolata: mensile o giornaliera.

Importanti abbreviazioni di valuta che gli investitori dovrebbero conoscere sono il franco svizzero CHF, la sterlina inglese GBP, il dollaro USA USD e il renminbi cinese CNY. Alcuni fornitori utilizzano solo simboli come $ per i dollari USA o € per gli euro per indicare la valuta negoziata.

Uso dei guadagni

Per identificare dal nome dell'ETF se un ETF paga le distribuzioni o i dividendi ai suoi investitori o se li trattiene, spesso vengono aggiunte ulteriori abbreviazioni al nome dell'ETF. Le abbreviazioni D, Dis o Dist indicano gli ETF a distribuzione. Allo stesso modo, l'abbreviazione C o Acc viene utilizzata per gli ETF ad accumulazione. Nel caso degli ETF ad accumulazione, gli interessi o i dividendi maturati vengono reinvestiti direttamente nell'ETF.

Replica dell'indice

In molti casi, il tipo di replica dell'indice può essere ricavato anche dal nome dell'ETF. Nel caso della replica diretta dell'indice, nel nome dell'ETF si trova spesso l'abbreviazione DR. DR sta per replica diretta. L'opposto è la replica sintetica. In questo caso, nel nome dell'ETF si trova spesso l'abbreviazione Swap. Abbiamo spiegato esattamente come funzionano gli ETF swap in un articolo separato sugli ETF swap.

Tipo di indice

Esistono diversi modi in cui gli interessi e i dividendi possono essere inclusi in un indice. Gli investitori dovrebbero conoscere queste varianti e verificare come vengono gestite nell'indice dell'ETF scelto.

TR, GR: queste abbreviazioni stanno rispettivamente per Total Return e Gross Return e significano che si tratta di un indice di performance, cioè i dividendi confluiscono nell'indice su base lorda.

NR, TRN: queste abbreviazioni stanno rispettivamente per NR (Net Return) e TRN (Total Return Net). Per questi indici, i dividendi netti sono inclusi nel calcolo dell'indice al netto della ritenuta fiscale.

PR: L'abbreviazione PR sta per Price Return. In questo caso, gli interessi e i dividendi non sono inclusi nel calcolo dell'indice.

Supplementi all'indice

Esistono altri supplementi all'indice che a volte sono inclusi nel nome dell'ETF.