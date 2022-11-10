Gli ETF swap

Esempio: il processo negli ETF swap

Il seguente esempio ha lo scopo di illustrare il ruolo dello swap su indici in un ETF swap.

Un ETF swap ha investito in un paniere misto di azioni. Il paniere azionario ha un valore di 100 euro. Inoltre, lo swap ETF ha stipulato un index swap con una banca d'investimento. L'indice da seguire sale a 105 euro. La differenza rispetto al valore del paniere azionario viene compensata dall'index swap. Il valore dell'index swap sale a 5 euro. Se ora sommiamo il valore del paniere azionario (100 euro) e il valore dell'index swap (5 euro), la somma (105 euro) corrisponde esattamente al valore dell'indice (105 euro). L'ETF swap si è quindi sviluppato esattamente come l'indice sottostante.