ETF su viaggi e tempo libero

Sono numerose le aziende del settore dei viaggi e del tempo libero che svolgono un ruolo di primo piano con i loro servizi e le loro offerte. Queste aziende contribuiscono in modo significativo al relax, alla ricreazione e all'intrattenimento, ma anche alla comprensione internazionale e allo scambio culturale transfrontaliero. Le vacanze, i viaggi e il tempo libero risvegliano anche il desiderio di evadere dalla vita quotidiana e di scoprire paesi sconosciuti. Le aziende più conosciute in questo settore sono Airbnb, TUI e Lufthansa.