Investire in ETF di private equity
Qual è il miglior ETF sul private equity?
Gli ETF di private equity offrono agli investitori l'opportunità di investire in azioni promettenti di società di private equity.
Questi ETF tematici contengono azioni di società che investono in aziende non quotate. Questa classe di attività è spesso riservata agli investitori istituzionali, ma anche i privati possono accedervi attraverso le società di private equity o gli ETF di private equity.
Gli ETF di private equity possono essere un'opzione interessante per gli investitori che vogliono diversificare il proprio portafoglio in società non quotate.
In questa guida scoprirai come trovare l'ETF di private equity più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi offre.
Fatti sugli ETF di private equity
Fonte: extraETF, Data: 2 lug 2024
Gli ETF sul private equity hanno senso?
Gli ETF sul private equity rappresentano un'interessante opportunità di investimento per gli investitori privati che possono accedere agli investimenti di private equity. Il vantaggio è che non devono investire direttamente in queste strutture spesso complesse e ad alta intensità di capitale.
Questi ETF investono in azioni di società che investono in private equity. Questo può essere particolarmente utile per ampliare il proprio portafoglio includendo un'altra classe di attività che altrimenti è quasi impossibile da investire per gli investitori privati.
Diversificando in diverse aziende o società di private equity, gli ETF di private equity riducono il rischio associato ai singoli investimenti.
Quali sono le società di private equity più conosciute?
Nel settore del private equity, esistono diverse società che investono in società di private equity. Le società più note in questo settore sono Prosus, KKR e Blackstone.
L'investitore globale di beni di consumo Prosus investe in diverse aziende digitali e offre quindi un'ampia diversificazione. La società di investimento globale KKR, invece, si concentra su diverse classi di attività alternative. Oltre al private equity, queste includono energia, infrastrutture, immobili e prestiti. Il gestore di asset alternativi Blackstone, che investe tra l'altro in immobili, private equity e prestiti, è particolarmente noto.
ETF di private equity a confronto
Quando si confrontano gli ETF di private equity, si devono prendere in considerazione fattori come il total expense ratio (TER), la liquidità, il metodo di replica (fisica o sintetica) e la diversificazione geografica e settoriale. Le informazioni contenute nella seguente tabella intendono rispondere a queste e altre domande per prendere una decisione informata.
Confronto delle performance dei migliori ETF di private equity
Le performance dei migliori ETF di private equity possono variare notevolmente. Un confronto delle performance in diversi periodi di tempo (ad esempio 1 anno, 3 anni, 5 anni) mostra quanto i vari ETF riflettono il segmento e quali rendimenti hanno ottenuto.
Nota: la performance storica dei prezzi non è una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF sul private equity?
Gli ETF di private equity possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati. I centri di negoziazione più comuni sono la Borsa tedesca (Xetra), la Borsa di Francoforte, la Borsa di Stoccarda o la Borsa di Monaco.
Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF di private equity
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF di private equity. Un ETF deve avere un volume di fondi di almeno 100 milioni di euro in modo che sia conveniente per il fornitore dell'ETF. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF. I maggiori ETF di private equity per patrimonio gestito sono:
Ultime notizie sugli ETF di private equity
Qui troverai le ultime notizie sugli ETF di private equity.
Piani di risparmio sugli ETF di private equity
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF sul private equity
Abbiamo riassunto qui i principali vantaggi degli ETF sul private equity. Devi tenere a mente questi punti.
- Accesso: gli investitori privati hanno accesso a una classe di attività normalmente difficile da raggiungere.
- Diversificazione: gli investimenti sono distribuiti tra diverse società di private equity. Questo riduce il rischio.
- Alto potenziale di rendimento: gli ETF di private equity sono investiti in società in forte crescita e non quotate in borsa che hanno un grande potenziale, ma anche un rischio più elevato.
Svantaggi degli ETF sul private equity
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF di private equity. Devi tenere a mente questi punti.
- Rischio più elevato: gli ETF di private equity presentano un rischio più elevato rispetto a molti ETF azionari tradizionali.
- Complessità: la struttura e il funzionamento degli investimenti in private equity possono essere più difficili da comprendere e da gestire per gli investitori inesperti.
- Costo: come per molti ETF tematici in generale, la struttura delle commissioni può essere più costosa rispetto ai normali ETF globali.
- Fluttuazioni di valore: Questi ETF possono subire maggiori fluttuazioni di valore a causa della natura degli investimenti sottostanti.
ConclusioneQuesto è il miglior ETF sul private equity
L'ETF sul private equity più adatto dipende dagli obiettivi di investimento individuali. Un ETF liquido e a basso costo che segua da vicino il segmento del private equity è generalmente una buona scelta. Tuttavia, gli ETF possono fluttuare in modo significativo e sono più adatti come complemento per diversificare ulteriormente un portafoglio globale sufficientemente ampio.
Gli ETF di private equity a replica fisica offrono un'ulteriore sicurezza grazie alla proprietà diretta delle azioni.
Tutti gli ETF di private equity possono essere analizzati ulteriormente attraverso la ricerca di ETF.
Domande frequenti sugli ETF di private equity
