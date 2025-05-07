ETF di private equity

L'investitore globale di beni di consumo Prosus investe in diverse aziende digitali e offre quindi un'ampia diversificazione. La società di investimento globale KKR, invece, si concentra su diverse classi di attività alternative. Oltre al private equity, queste includono energia, infrastrutture, immobili e prestiti. Il gestore di asset alternativi Blackstone, che investe tra l'altro in immobili, private equity e prestiti, è particolarmente noto.