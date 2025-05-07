Investire negli ETF sull'argento
Qual è il miglior ETF minerario sull'argento?
Gli ETF sull'estrazione dell'argento offrono un modo interessante per investire nel settore minerario dell'argento senza dover selezionare i singoli titoli minerari.
Questi ETF tematici raggruppano varie azioni di società attive nell'estrazione dell'argento, consentendo così un'ampia diversificazione e la partecipazione alle performance del settore.
In questa guida scoprirai come trovare l'ETF sull'estrazione dell'argento più adatto alle tue esigenze di investimento, perché questa forma di investimento può avere senso e quali vantaggi e svantaggi offre.
Fatti sugli ETF sull'estrazione dell'argento
Fonte: extraETF, Data: 11 ott 2024
Gli ETF sull'argento hanno senso?
Gli ETF sull'estrazione dell'argento rappresentano un'interessante opportunità di investimento per gli investitori che vogliono beneficiare del potenziale di crescita e delle opportunità di rendimento elevato del settore minerario dell'argento.
Questi ETF offrono un modo semplice per investire in una serie di società minerarie d'argento senza dover analizzare e selezionare i singoli titoli. La diversificazione all'interno dell'ETF riduce il rischio delle azioni delle singole società.
Gli ETF minerari sull'argento traggono vantaggio dall'aumento dei prezzi dell'argento, in quanto l'aumento dei prezzi dell'argento porta generalmente a maggiori profitti per le società minerarie. Possono anche offrire un certo grado di protezione contro l'inflazione e le incertezze economiche, dato che l'argento, come l'oro, è spesso considerato un bene rifugio.
Nel complesso, gli ETF minerari sull'argento offrono un interessante mix di potenziale di crescita e diversificazione del rischio, che li rende interessanti per molti investitori.
Quali sono le aziende minerarie d'argento più conosciute?
Nel settore dell'estrazione dell'argento ci sono diverse aziende famose e importanti che svolgono un ruolo di primo piano. Tra le aziende leader ci sono Pan American Silver Corp, Hecla Mining e Wheaton Precious Metals Corp. Queste società sono fondamentali per gli ETF sull'estrazione dell'argento grazie alle loro dimensioni, alla loro esperienza e alle loro importanti riserve di argento.
Pan American Silver Corp si concentra sull'esplorazione e lo sviluppo di miniere d'argento in America centrale e meridionale e vende anche sottoprodotti come zinco, piombo, rame e oro. Hecla Mining Co è un produttore ed esploratore di argento, oro, piombo e zinco con importanti miniere in Idaho e Alaska. Wheaton Precious Metals Corp è una società di streaming di metalli preziosi che ha stipulato accordi di acquisto a lungo termine con società minerarie.
ETF minerari sull'argento a confronto
Quando si confrontano gli ETF minerari sull'argento, si devono prendere in considerazione fattori come il rapporto spese totali (TER), la liquidità, il metodo di replica (fisico o sintetico) e la diversificazione geografica e settoriale. Le informazioni contenute nella seguente tabella intendono rispondere a queste e altre domande per prendere una decisione informata.
Confronto delle performance dei migliori ETF sull'estrazione dell'argento
Le performance dei migliori ETF sull'estrazione dell'argento possono variare notevolmente. Un confronto delle performance in diversi periodi di tempo (ad esempio 1 anno, 3 anni, 5 anni) mostra quanto i vari ETF riflettono il segmento e quali rendimenti hanno ottenuto.
Nota: la performance storica dei prezzi non è una garanzia per il futuro.
Dove posso acquistare gli ETF minerari sull'argento?
Gli ETF minerari sull'argento possono essere acquistati in qualsiasi borsa valori in cui sono quotati. I centri di negoziazione più comuni sono la Borsa tedesca (Xetra), la Borsa di Francoforte, la Borsa di Stoccarda o la Borsa di Monaco.
Come le azioni, gli ETF vengono acquistati tramite una banca o un broker online. È anche possibile creare un piano di risparmio in ETF. La selezione di ETF può variare a seconda del fornitore. Per acquistare gli ETF è necessario aprire un conto titoli.
Un confronto tra i maggiori ETF sull'estrazione dell'argento
Qui troverai un confronto tra i maggiori ETF sull'estrazione dell'argento. Un ETF dovrebbe avere un volume di fondi pari ad almeno 100 milioni di euro per far sì che il fornitore dell'ETF ne tragga profitto. Questo riduce il rischio di chiusura dell'ETF. I maggiori ETF sull'estrazione dell'argento per patrimonio gestito sono:
Ultime notizie sugli ETF minerari sull'argento
Qui puoi trovare le ultime notizie sugli ETF minerari sull'argento.
Piani di risparmio sugli ETF minerari sull'argento
La tabella seguente ti porta al nostro confronto dei piani di risparmio in ETF, che ti aiuterà a trovare i piani di risparmio in ETF più adatti a te.
Vantaggi degli ETF sull'argento
Abbiamo riassunto per te i principali vantaggi degli ETF sull'estrazione dell'argento. Ecco i punti che devi considerare.
- Facilità di accesso: gli ETF minerari sull'argento consentono agli investitori di investire in una serie di società minerarie senza dover selezionare i singoli titoli.
- Diversificazione : investire in più società riduce il rischio di fallimenti di singole società.
- Protezione dall'inflazione: gli ETF minerari sull'argento offrono una certa protezione dall'inflazione, in quanto l'argento è considerato un bene rifugio.
- Potenziale di crescita: gli ETF minerari sull'argento offrono l'opportunità di beneficiare dell'aumento dei prezzi dell'argento e degli utili delle società minerarie.
- Non richiedono la conservazione dell'argento fisico: a differenza dell'argento fisico, non devi preoccuparti della conservazione e dell'assicurazione.
Svantaggi degli ETF sull'estrazione dell'argento
Abbiamo riassunto qui gli svantaggi più importanti degli ETF minerari sull'argento. Devi tenere a mente questi punti.
- Alta volatilità : le performance degli ETF minerari sull'argento possono subire forti oscillazioni in base ai prezzi dell'argento e agli eventi geopolitici.
- Rischi geopolitici: Le miniere situate in regioni politicamente instabili possono essere esposte a rischi aggiuntivi.
- Dipendenza dai prezzi dell'argento: La performance è fortemente legata all'andamento dei prezzi dell'argento, il che può generare incertezze.
- Rischi commerciali: Con un ETF minerario sull'argento, non partecipi direttamente all'argento come merce, ma investi piuttosto in aziende di questo settore. Le aziende del settore dell'argento possono quindi essere soggette a rischi imprenditoriali generali.
ConclusioneQuesto è il miglior ETF minerario sull'argento
L'ETF sull'estrazione dell'argento più adatto dipende dagli obiettivi di investimento individuali. Un ETF liquido e a basso costo che segua da vicino il segmento minerario dell'argento è di solito una buona scelta.
Gli ETF minerari sull'argento a replica fisica offrono una maggiore sicurezza grazie alla proprietà diretta delle azioni.
Tutti gli ETF sull'estrazione dell'argento possono essere analizzati ulteriormente tramite la ricerca ETF.
Domande frequenti sugli ETF sulle miniere d'argento
