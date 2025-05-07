ETF minerari sull'argento

Pan American Silver Corp si concentra sull'esplorazione e lo sviluppo di miniere d'argento in America centrale e meridionale e vende anche sottoprodotti come zinco, piombo, rame e oro. Hecla Mining Co è un produttore ed esploratore di argento, oro, piombo e zinco con importanti miniere in Idaho e Alaska. Wheaton Precious Metals Corp è una società di streaming di metalli preziosi che ha stipulato accordi di acquisto a lungo termine con società minerarie.