ETF sulla logistica dell'e-commerce

Amazon è uno dei maggiori rivenditori online al mondo ed è particolarmente efficiente e veloce nella spedizione dei suoi prodotti. L'azienda domina i mercati statunitense ed europeo. JD Logistics è un fornitore leader di soluzioni per la supply chain in Cina e offre servizi logistici completi per l'e-commerce. L'azienda è nota per le sue efficienti soluzioni di stoccaggio e consegna, che consentono di consegnare i prodotti ai clienti in modo rapido e affidabile. L'azienda sudcoreana Coupang, invece, gestisce una delle piattaforme di e-commerce più grandi e in più rapida crescita dell'Asia.